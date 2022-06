Disfruta del verano en Nueva York

En verano, Nueva York se transforma con motivo de Pride, la celebración LGBTQIA+ más grande del mundo y para la que la ciudad se viste de colores. Además, en esta época puedes aprovechar los espacios al aire libre y todas las novedades, como la segunda parte de la exposición de moda del Metropolitan Museum of Art: In America: An Anthology of Fashion, la nueva atracción Rise NY, comer deli en el NYC Restaurant Week y más.

Te decimos cómo disfrutar del verano en Nueva York:

Inspírate con la nueva expo del Met

Como continuación de In America: A Lexicon of Fashion, llega In America: An Anthology of Fashion, la exposición del Costume Institute que explora la moda en Estados Unidos. Se ubica dentro del American Wing e incluye piezas de vestimenta de hombres y mujeres que datan del siglo XVIII hasta el presente y que van mostrando cómo era la vida en el país contando una variedad de historias: políticas, culturales, estéticas e ideológicas.

An Anthology of Fashion reflexiona sobre estas narrativas también a través de una serie de «fotogramas congelados» que fueron producidos por notables directores de cine estadounidenses como Martin Scorsese y Sofia Coppola.

Estará hasta principios de septiembre.

Vuela en Rise NY

En medio de Times Square, en la Calle 45, acaba de abrir esta nueva atracción que resulta ser un viaje a la historia de Nueva York y a medios como la radio, el teatro y el cine, incluyendo photo spots de Sex & the City y Friends.

Todo inicia con un viaje en el Metro, en el que aprendes de los orígenes de la ciudad y de la icónica celebración de Times Square cada fin de año. Además, al final hay un ride -como los de los parques de diversiones- en el que te elevarán para recorrer y sentir lo que significa visitar Nueva York.

https://www.riseny.co/

Presume las mejores vistas en SUMMIT One Vanderbilt

Si se trata de lograr fotos increíbles no debes perderte este mirador de más de 420 metros (que lo coloca entre los 30 más altos del mundo) y que además incluye increíbles espacios para tomarte fotos, no solo con la ciudad como fondo, sino también con pelotas (la exhibición es de Kenzo Digital y se llama Air); en Levitation, dos repisas de vidrio suspendidas a más de 300 metros sobre Madison Avenue, o Affinity, una experiencia que evoluciona y se vuelve interactiva mientras conectas físicamente con el espacio.

Aprender otra perspectiva de la comida en el Jardín Botánico

Además del famoso Farmers Market (que estará hasta octubre), este verano el Jardín Botánico de NY tiene la exhibición Around the Table: Stories of the Foods We Love, que examina el arte y la ciencia de las costumbres y tradiciones alimentarias.

Puedes planear hacer un picnic aquí y disfrutar de otros atractivos como el apogeo del jardín de rosas o las clases de cocina.

Pasea por Central Park

Además de rentar una bicicleta para recorrer el parque más grande de la ciudad, o de conocer el spot donde filmaron Encantada, The Avengers y Home Alone 2 (Bethesda Fountain) puedes agendar una visita al Delacorte Theater para ver Shakespeare in the Park, que esta temporada presentará dos producciones: Richard III y As You Like It.

Refréscate con un delicioso helado

La ciudad está llena de spots para refrescarte con un café, smoothie o helado; algunos de nuestros helados favoritos son Ample Hills Creamery, OddFellows, Van Leeuwen, Whipped – Urban Dessert Lab, Morgenstern y Soft Swerve, que tienen increíbles formas y colores.

Prueba diferentes restaurantes

NYC & Company celebrará a la industria gastronómica con el 30 aniversario de NYC Restaurant Week, que será del 18 de julio hasta el 21 de agosto, ofreciendo 30 días donde una variedad de restaurantes, desde sencillos hasta lujosos, ofrecerán menús y precios especiales en los cinco distritos.

A partir del 6 de julio podrás consultar los menús en:

https://es.nycgo.com/restaurant-week

¿Dónde quedarte?

Hotel Concorde

Sin duda uno de los mejores atributos de este hotel es su ubicación, a solo unas cuadras de Park Ave, de Rockefeller Center, del Museum of Modern Art y de la Quinta Avenida, para que puedas disfrutar de todos los aparadores que en esta época tienen motivos de Pride, y en diciembre, de Navidad.

Otro gran plus de este lugar de 37 pisos son sus amplios y bien iluminados espacios interiores; tuvieron especial enfoque en las habitaciones y suites, recientemente remodeladas y con hermosas vistas a la ciudad y a la famosa Sinagoga Central.

El hotel cuenta con un pequeño gimnasio, business center con servicio de café gratuito, ademá del Bonsaii Cafe, un restaurante que ofrece ricos desayunos con croissants, avocado toast, omelettes y pan dulce. Este sitio se convierte en un bar de vinos y tapas a las 5:00 pm.

Si reservas en el sitio oficial, aprovecha un 20% de descuento:

https://www.concordehotelnewyork.com/offers

Consulta más información de la ciudad en:

https://es.nycgo.com/