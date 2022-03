Diviértete a lo grande en el Festival de Looney Tunes y Liga de la Justicia

Si lo que necesitas son momentos imparables de diversión y adrenalina, Six Flags México es el único parque temático de la Ciudad de México que te garantiza pasarla fenomenal, y para comenzar esta temporada Six Flags te sorprende con el Festival de Looney Tunes y Liga de la Justicia, un desfile completamente nuevo en donde se fusionan la diversión y los superpoderes con algunos de los personajes más adorados de Warner Bros., incluidos los superhéroes de DC como BATMAN, WONDER WOMAN y SUPERMAN, así como los queridos personajes de Looney Tunes: Bugs Bunny, Sylvester, Piolín, Daffy Duck ¡y más!

Cada uno estará dentro de carros alegóricos acompañados por comparsas y bailarines que invitarán a los visitantes a bailar y disfrutar de esta experiencia inigualable. Podrás disfrutar el desfile durante el día y también en la noche, asegurando un momento diferente siempre a cualquier hora. “Estamos emocionados de agregar un nuevo y sensacional festival que inspirará y capturará los corazones de todos los visitantes de Six Flags México. Buscamos que las familias tengan momentos invaluables mientras interactúan con sus personajes y superhéroes favoritos”, expresó la Vicepresidenta de Mercadotecnia en Six Flags Entertainment, Diana Martin.

Un espectáculo que complementará la diversión y el entretenimiento para los pequeños y los grandes que visitan las maravillosas instalaciones del parque de diversiones número uno de México. Además, este ambiente de fiesta y celebración vendrá acompañado de una serie de elementos que explotarán la diversión, haciendo la experiencia inolvidable, como la grandiosa Zona Infantil Bugs Bunny Boomtown y DC SUPER FRIENDS, en donde los visitantes más pequeños encontrarán un mundo lleno de aventuras, juegos mecánicos como SUPERMAN Krypton Coaster, THE JOKER y Tsunami, entre otros.

Y para que pongas tus emociones al máximo, los juegos extremos como BATMAN The Ride, Medusa Steel Coaster, SUPERMAN EL Último Escape, CraZanity o Triple Torre Kilahuea. Además cuenta con la exclusiva zona de fiestas infantiles para festejar esos memorables momentos, en espacios privados con área de piñata y un menú delicioso en compañía de los personajes de Warner Bros. y DC Comics.

Six Flags también tiene para ti un Meet & Greet con los personajes favoritos del parque, más espectáculos para celebrar y bailar en esta temporada, como el show “Bailando con Lucas” hecho especialmente para niños, niñas y familias. Con tanta diversión, seguro necesitarás recargar energía para seguir disfrutando del parque y qué mejor que con su gran variedad de alimentos, postres, bebidas, dulces, entre otros, una experiencia culinaria ¡para deleitar tu paladar! Algo que hace súper distintivo una visita son los souvenirs; la mercancía temática con los personajes icónicos de Looney Tunes y Liga de la Justicia que tiene Six Flags no la encontrarás en ningún otro lugar, ¡querrás llevarte todo! Podrás adquirir objetos padrísimos como llaveros, peluches, vasos, gorras, sudaderas, pants, etc.

Seguramente vas a querer retornar, pues con una experiencia así regresas porque regresas, ¡garantizado!, y para ello Six Flags cuenta con pases de tres niveles: Adventure Pass para tener visitas ilimitadas en Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec; el Extreme Pass, que es ideal para vivir emociones al límite durante todo el año, con varios beneficios, y el Ultimate Pass, que ofrece el mejor valor, ya que incluye las ventajas de un Extreme Pass y más. Además, como súper beneficio adicional, en la compra de un Extreme Pass o Ultimate Pass se entregarán DOS Junior Pass por cada uno de los pases adquiridos. Puedes obtener mayor información sobre estas increíbles ofertas aquí y consultar su calendario operativo, y fechas de desfile en https://www.sixflags.com.mx/mexico