Diviértete este San Valentín en la rodada ciclista de Hello Kitty

Hello Kitty ha llegado para celebrar el amor y la amistad sobre ruedas con una rodada ciclista en las calles de la CDMX para que compartas un momento divertido y único al aire libre con tus amigas o en pareja.

La rodada ciclista de Hello Kitty correrá a cargo del colectivo Bici Amigos CDMX, que busca concientizar a los habitantes de la ciudad sobre el uso de bicicleta de una manera lúdicas; asimismo, cuenta con guías a cargo de Poray, empresa que imparte cursos para aprender a ocupar la bici, así como la creación de rodadas ciclistas familiares, e iniciará del Monumento a la Revolución, transitará por Paseo de la Reforma, Auditorio Nacional, y realizará una breve escala en la Estela de Luz.

La rodada se realizará el 13 de febrero y el cupo será limitado por motivos de contingencia, por lo cual si es de tu interés ¡corre a inscribirte! Se harán dos rodadas con las respectivas medidas sanitarias, en diferentes horarios: la primera a las 2 pm y la segunda a las 7 pm.

Los paquetes disponibles para disfrutar esta increíble rodada los puedes encontrar en la página de Klapster y son: Cinnamonroll, para una persona, y HK, para dos personas, e incluyen playeras, cubrebocas, número de competidor y los pines conmemorativos. Únicamente el paquete Badtz-Maru, para una persona, incluye número de competidor y un botón conmemorativo.

Hello Kitty estará entregando los kits para que puedas acudir a tomarte la foto en las instalaciones de Poray. Y si no tienes bici, no te preocupes, porque podrás alquilar una por $200. ¡Todo listo para divertirte en San Valentín al estilo de Hello Kitty!