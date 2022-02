El COLOR nunca es suficiente… NEVER ENOUGH

Michelle Ávila lanza su 4ta colección de calzado llamada NEVER ENOUGH; ella es una amante de los colores, como asesora en imagen siempre trata de sacar a todas sus clientas de su zona de confort agregando mucho color a todos su looks.

Debido a su amor por el color diseñó esta colección llamada NEVER ENOUGH, para ella el COLOR NUNCA ES SUFICIENTE.

Ha nombrado a cada uno de los 5 modelos con un nombre de color. ¡Conócelos!

GREEN: El color que está en tendencia y que vemos en todos los aparadores también está en esta colección, pero con dos tonalidades de verde; lo hacen un diseño súper divertido, y como toque especial el tacón de color rosa.

YELLOW: Pero, ¿en dónde habíamos visto una bota color amarillo? En ninguna parte, y esta colección la tiene, pero además para tener frío y lo cálido en un mismo zapato, la diseñadora y asesora en imagen decidió poner plata en el tacón, lo cual le da un toque ¡demasiado chic!

BLUE: ¡El metálico de esta colección! Dos colores azules en un mismo diseño. La mezcla de texturas siempre ha sido algo muy característico de Mich, y en este zapato lo demuestra: el tacón AZUL COBALTO mezclado con AZUL CIELO METÁLICO harán de tu look algo espectacular.

AHORA EN TENIS: Lo que todas esperábamos, los tenis ya existen en esta colección y están de lo más espectaculares.

RED: Este comodísimo calzado fue el primer diseño que Mich hizo cuando estudió diseño de calzado, y ahora lo hizo realidad. Mezcla de colores como el rojo, verde, morado y estrellas rosas. ¡Uff!, tu clóset los necesita.

COLORFULL: Lleno de color, como su nombre lo dice, un tenis súper cómodo pintado a mano con todos los colores posibles; seguro que con este modelo te volverás fan del color.

Todas las colecciones de Mich son exclusivas y limitadas, así que no dudes en adquirir los tuyos porque no se repetirán.

www.glamandglow.mx | Instagram @glamandglow.mx