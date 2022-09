El espectacular arete que llevó Ana Claudia Talancón

Ana Claudia Talancón ha confirmado que es una de las actrices con más estilo. Y es que la actriz ha vuelto a ser el centro de atención, luego del reciente estreno de «Soy tu fan» y su paso por las alfombras rojas que a dejado a más de uno con la boca abierta gracias a su a su elegancia para portar los mejores outfits.

Una vez más lo volvió a demostrar al asistir a un evento con un look que impactó a todos. Se trata de un vestido en tendencia semi transparente, que llevó a juego con unas sandalias de tiras de colores, para complementar, añadió una chaqueta corta que hacía juego con su vestido.

Sabemos que los accesorios juegan un papel muy importante a la hora de vestir ya que estos pueden hacer que tu outfit realmente crezca, Ana Claudia lo tiene muy claro y es por eso que su equipo y ella eligieron la joyería perfecta para darle poder al vestido con transparencia que portaba.

Aunque su vestido resaltaba, algo que no podemos dejar pasar es el arete de la marca Fendi, de oro amarillo que la actriz no dejó de presumir y que estamos seguros fue el accesorio que le dio el toque final a este look para ser el centro de atención y acaparar todas las miradas.

¿Qué fue lo que más te gustó del look de Ana Claudia Talancón?