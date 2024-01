El romántico viaje de Angelique Boyer y Sebastián Rulli a Argentina

Dicen que en la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: el dinero y el amor, y la pareja formada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli confirman la segunda. En sus más de nueve años de relación, nos han dejado acompañarlos en sus momentos más entrañables y este 2024 no será la excepción.

Después de 10 años, Sebastián regreso a su país de origen, Argentina, pero no lo hizo solo, sino de la mano del amor de su vida, Angelique, por lo que esta aventura se vuelve muy significativa para ambos.

“El paisaje familiar y los recuerdos de la infancia me dan una sensación de nostalgia y felicidad. Tan emocionado de revivir viejos tiempos y reconectar con mis raíces”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Comiendo helados, paseando, haciendo senderismo, visitando a la familia, viajando en helicóptero, en barco y, sobre todo, beso y beso, es como hemos vista a la feliz pareja recorrido distintos destinos de la Argentina.

Esta aventura, de acuerdo con la protagonista de Teresa, ha sido impactante y la ha llevado a las lágrimas de felicidad. “Gracias por mostrarme tu Argentina, Sebastian Rulli, es el primero de muchos viajes a este bellísimo país”, aseguró.

También expresó su amor por Buenos Aires, por sus calles, por la mezcla entre la arquitectura del pasado y la actual y sus parques rodeados de agua y mil actividades que se gozan al aire libre.

“Conocer la familia Rulli y pasar año nuevo con ellos ha sido un regalo que me deja mil recuerdos hermosos. Ver a Sebas recordar y caminar por las calles en las que vivió con su familia, mirar ese brillo en sus ojos me enamora… Tanto como ama el dulce de leche y lo veo comer diario helado”, añadió.

Su historia de amor

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron en 2010, cuando ambos protagonizaron la telenovela Teresa; sin embargo, en ese momento los dos mantenían otras relaciones: ella con el productor José Alberto “El Güero” Castro y él con la actriz Cecilia Galliano.

Más adelante lo profesional hizo que se reencontraran en 2023 para protagonizar una nueva novela: Lo que la vida me robó, fue ahí donde se sospecha que su relación amorosa inició, misma que confirmaron un año más.

Angelique cuenta que fue a partir de la muerte de su madre, quien padecía de problemas cardiacos, que se fueron conociendo más que simplemente amigos.

“Me fue conquistando porque siempre pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando. Después, me fui a Francia y lo empecé a extrañar, ahí dije ‘¡Oh! Creo que me enamoré’. En cuanto regresamos de nuestros viajes pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no nos lo esperábamos”, le contó la actriz a Aurora Valle.

Y desde entonces esta historia de amor se escribe, ahora desde la Argentina.