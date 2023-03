El secreto de Natalia Téllez para lucir una cabellera de impacto

Como actriz es muy común cambiar de look con frecuencia para los diferentes papeles que se tienen que interpretar. Aun así, siempre hay una manera de lucir un cabello reluciente y hermoso. ¿Te has preguntado cómo lo logran las artistas? Aquí te contamos el secreto de Natalia Téllez para que su cabellera siempre luzca on point.

Consigue un cabello largo de impacto

El aspecto de la cabellera es una de las cosas que más nos importan, pero a veces se encuentra más abajo en la lista de prioridades. Así como necesitamos de nutrientes para mantenernos saludables, lo mismo ocurre con nuestra melena. Es necesario que cada cierto tiempo utilicemos una mascarilla capilar para nutrirla e hidratarla. No obstante, lo más importante es observar la reacción de tu cabello a los diferentes productos.

Existen un sinfín de mascarillas, sin embargo, te recomendamos que siempre tengas a la mano estos tres tipos: nutrición, restauración e hidratación. Dependiendo del estado actual de tu cabello será la frecuencia con la que deberás utilizar cada una. Si tu cabello está muy maltratado, comienza aplicándola 3 veces por semana y conforme notes mejoría podrás reducir la frecuencia a una vez a la semana o hasta dos veces por mes.

El secreto de Natalia Téllez

El cuidado del cabello es algo que requiere de tiempo y constancia, y sabemos que algunas veces necesitamos revitalizar nuestro cabello lo más pronto posible. Para esos momentos especiales en los que nos urge lucir una melena de impacto, Natalia Téllez presenta la solución.

Cuando necesita un cambio de último minuto, la actriz de 37 años acude al salón, en donde hacen magia y le dejan una cabellera de impacto. De la mano de profesionales, Natalia consigue aumentar su largo por medio de extensiones que lucen totalmente naturales. Con este truco puedes lograr un look envidiable en un dos por tres.