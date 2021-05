‘Cruella’, uno de los mejores live actions que Disney ha creado hasta ahora | CRÍTICA

¿Una mezcla de ‘Joker’ con ‘El diablo viste a la moda’? Más valdría que te quitaras ese juicio de la mente si quieres disfrutar esta joya cinematográfica que muy pocas veces llega tan completa como lo ha hecho. Una cinta con todas las cualidades para ser taquillera, con grandes estrellas y el gigante de Disney detrás, que entretiene sin perder de vista el amor por los detalles y las cosas bien hechas en el cine. Desde el guión bien pulido, hasta el montaje.

“Fue un proceso de casi cuatro años, diferentes escritores, distintos aspectos que pusimos sobre la mesa, en algún punto se sentía como si no tuviéramos que hacer la película de Cruella, porque aunque es un personaje divertido e interesante, ¿qué mundo queríamos explorar de ella para hacer una buena película y que tuviera sentido? Pero una vez que Craig y Tony se subieron al barco… ¡en verdad el proyecto comenzó a despegar y a volverse muy interesante! y fue como ‘OMG, estamos haciendo Cruella!’ . Fue increíble”, contó Emma Stone en conferencia de prensa.

Cruella no es esa villana buena que se vuelve mala, es un personaje mucho más complejo, y eso se busca reflejar en esta cinta, llevando la densidad de su personaje de una manera tan oportuna que no te pesa ver en pantalla, al contrario, lo disfrutas y lo entiendes a lo largo de las dos horas y 14 minutos que dura. Una prueba de que el buen cine no tiene por qué ser tedioso.

“No creo que en algún momento sea capaz de interpretar a un personaje al que realmente considere que sólo es malo y es un villano. Quiero decir, la única manera en la que puedes realmente interpretar a alguien… ¿Crees que alguien malvado camina por el mundo pensando en que es malo?, no lo creo. Creo que ellos creen que están haciendo lo correcto”, agregó la actriz de 32 años.

Bajo la dirección de Craig Gillespie (I, Tonya), la cinta muestra el camino de una joven rebelde e itinerante hacia la aceptación de ella misma, aunque el resultado no sea lo políticamente correcto. Y es aquí donde podemos ver el crecimiento y la apertura de Disney con esta película, pues incursiona en los matices de un villano sin perder su esencia y “moralidad”, pero sí haciéndolo más complejo.

‘Cruella’ no pretende perdonar el comportamiento de Estella, pero sí mostrarnos a través de una historia original cómo es que llega a su máximo potencial y cuáles son los sucesos y decisiones que la llevan hasta ese punto, mostrando una catarsis completa en su comportamiento que se ve perfectamente reflejada en su vestimenta y maquillaje, dos puntos distintivos de Cruella de Vil desde siempre.

“No soy una diseñadora de modas, soy una storyteller con ropa. Amo contar historias a través de la ropa. Así que para mí esto fue brillante, tener a estos personajes hermosamente escritos”, afirma Jenny Beavan (Mad Max), la diseñadora de vestuario de la película.

Con un guión de Dana Fox y Tony McNamara, Emma Stone protagoniza a Estella, una chica que no pretende encajar en moldes pese a que lo intenta. Y desde la primera secuencia sabemos quién y cómo es Estella, aunque ella realmente no termina de saberlo hasta después de varios años, cuando al fin llega a aceptarse y abrazarse por completo.

“Hay algo en Cruella que es bastante tentador, porque simplemente es ella misma. Ella acepta totalmente su autonomía, así que estoy de algún modo interesada en ese mundo de Cruella. Pero también, ya sabes, ella hace cosas y cruza líneas que no creo que yo cruzaría”, explica Stone.

Un reparto de primera

Para su interpretación de niña se fichó a la actriz Tipper Seifert-Cleveland, una revelación que seguramente podremos ver más seguido en la pantalla grande gracias a sus cualidades interpretativas, su energía y la fuerza que logra proyectar sólo con una mirada.

“Fue formidable intentar y encontrar la versión infantil de Emma Stone, porque ella es una actriz con muchos matices, además tiene fuerza y humor en sus actuaciones todo el tiempo. Así que hicimos una búsqueda exhaustiva en Londres buscando eso. Y Tipper realmente tuvo ese tipo de agallas que estábamos buscando, ese tipo de desafío y de convicción por sus creencias. Eso era realmente crítico para interpretar a esta niña creciendo en un sistema que no permitía eso en los 60. ¡Tan sólo ese fuego en los ojos!, que era importante encontrar para ser capaces de trasladarlo a cuando es grande. Estaba emocionado con todo lo que Tipper trajo a la fiesta”, expresó el director de la cinta, Craig Gillespie, en conferencia de prensa.

Mención aparte merecen Joel Fry y Paul Walter Hauser, quienes interpretan a Jasper y Horace, respectivamente. Y aunque sabemos en qué personajes se inspiran gracias a la referencia de la versión animada de ‘101 dálmatas’ y luego al live action con Glenn Close (quien por cierto, también es productora ejecutiva de ‘Cruella’), estos personajes son totalmente diferentes, y al lado de Emma Stone forman una sorprendente mancuerna con la hermandad y complicidad como ejes centrales. Los tres aportan a la cinta la dosis perfecta de humor que la vuelve fresca y retadora.

Así llegamos al otro pilar que eleva la genialidad de ‘Cruella’: la Baronesa von Hellman, interpretada por Emma Thompson, el personaje clave para el crecimiento de Estella y para el gran plot twist de la historia.

“Creo que si mi esposo hubiera estado aquí diría: ‘Y ninguna actuación requerida, en serio’. Es que me divertí tanto haciendo este personaje… porque creo que era algo que había estado pidiendo desde hace ya varios años. Poder ser una villana, una buena villana. Y pasé décadas interpretando lo que mi madre solía llamar “buenas mujeres con vestidos”, y ahora logro interpretar a una mujer realmente malvada en vestidos. Pero, oh chico, ¡qué vestidos!”

Y es que en la cinta se percibe desde su primera aparición que disfruta ser la Baronesa, se siente cómoda en su piel y la lleva al límite en todos los sentidos de manera natural. Además, su papel ayuda a impulsar cada vez más a Cruella hasta construir por completo este personaje icónico lleno de estilo y glamour, que al mismo tiempo está dispuesto a destruir a como dé lugar para no tener competencia. Porque en el mundo sólo puede haber una villana tan fashionista.

¿Y los perros?

Aunque no tienen la misma relevancia que las versiones que ya conocemos, sí que aparecen y desatan sucesos importantes para que la trama avance. Para algunas de sus escenas se utilizaron efectos de CGI, pero en realidad los perritos sí estuvieron en todas las escenas en donde aparecen.

“Eran realmente geniales y muy dulces. Así que les tuvieron que poner CGI para hacerlos un poco desagradables cuando era necesario, porque eran realmente dulces y trabajaron muy bien. Tenían cruces en el piso e iban a sus marcas como pequeños actores caninos y recibían un premio”, nos compartió Emma Thomson.

A lo que Stone añadió: “El perrito de Estella, que en la vida real se llama Bobby, realmente creo que es el perro más tierno y lindo que he conocido en mi vida. Y he tenido muchos perros, así que eso les puede decir algo”.

Un soundtrack embriagador

Conociendo el estilo y look de Cruella gracias a los avances que se han revelado, te podemos decir que el soundtrack sigue totalmente el mismo camino. Además, considerando que la cinta se ubica en el Londres de los años 70, éste encierra por completo la esencia de esos días en los que la música se convirtió en la revolución más relevante para expresarse y encontrar una identidad.

Con temas que van desde Blondie, Queen, The Clash, Nina Simone o los Bee Gees, hasta los creados específicamente para ‘Cruella’, la cinta terminará por enamorarte y atraparte desde el primer momento. Porque si en la cinta existe algo perfecto de lo que no se puede dudar, es el soundtrack.

“Diseñé la película sabiendo que íbamos a tener música. Ya sabes, tienes que diseñar las tomas que den espacio para la música. Además, muy seguido ponía música en el set, en las escenas mientras las grabábamos. Por ejemplo, la canción de Doors, cuando conocemos por primera vez a la Baronesa, la puse el día que estábamos grabando esa escena, y nunca cambió”.

No creemos que necesites una razón más para ver esta cinta y comprobar que es uno de los mejores live actions que ha hecho Disney hasta el momento. Original, una historia totalmente nueva, pero que mantiene la esencia intrínseca de Cruella de Vil, llena de detalles bien cuidados, con personajes complejos, humor, y además con más de un homenaje a sus orígenes que preferimos no mencionar para que los descubras por ti mismo el próximo 28 de mayo cuando se estrene la película en cines.