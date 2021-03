La polémica teoría sobre Meghan Markle mintiendo en la entrevista con Oprah Winfrey

En su libro de 2005, The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor (La firma: La atribulada vida de la Casa de Windsor), Penny Junor relató que fue Jorge VI, rey de Inglaterra de 1937 a 1952, quien se refirió primero a la Casa de los Windsor como La Firma.

Pero a todo esto, también se dijo que Meghan Markle mintió durante la entrevista con la periodista Oprah Winfrey, en donde destapó el lado oscuro de la familia real y las preocupaciones que generó el color de piel de su bebé, así como los pensamientos suicidas que le provocó a la actriz estadounidense.

De acuerdo con el especialista español Jesús Enrique Rosas, quien hizo un análisis detallado de las posturas de Meghan, así como sus semblantes e incluso su vestimenta, señala que hubo algunos comportamientos de postura que denotan algunas mentiras cuando se abordó el tema de que no tuvo ninguna orientación ni clases de cómo ser de la realeza británica.

“Dice que no tuvo ninguna orientación ni clases sobre cómo ser parte de la realeza. ‘Eso puede existir para OTROS de la familia, pero a mí NO me lo ofrecieron’. Fíjense cómo en el 0:20 Harry intenta decir algo al respecto y ella le interrumpe en seco. Ella está al mando”, escribió el especialista en un largo hilo de Twitter.

Aquí te dejamos el hilo completo:

[ Señales de lenguaje corporal de la entrevista de @Oprah a #Harry y #Meghan ] Oprah entrevistó al príncipe Harry y a Meghan Markle sobre todo lo relacionado con su relación con la monarquía británica hasta su vida en Estados Unidos. Esto es lo que he visto hasta ahora: pic.twitter.com/VM6wj9a1TU — Jesús Enrique Rosas | Lenguaje Corporal (@Knesix_ES) March 7, 2021

Harry le dijo a Winfrey que se sentía atrapado por la vida de la realeza y se sorprendió de que le cortaran el financiamiento y la cobertura de seguridad el año pasado. También dijo que sintió que su familia no apoyó a Meghan, quien reconoció su ingenuidad sobre la vida real antes de casarse con Enrique, mientras era atacada con historias falsas en la prensa.

Meghan, hija de una pareja birracial, describió que cuando estaba embarazada de su primer hijo, Archie, hubo “preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel al momento de nacer”. La declaración llevó a Winfrey a preguntar con incredulidad: “¿Qué?”.

Mientras Winfrey escuchaba en silencio, Meghan dijo que le costaba entender por qué había preocupaciones dentro de la familia real sobre el color de piel de su hijo. Declaró que le fue difícil “compartimentar” esas conversaciones.

La actriz, quien protagonizó la serie televisiva de drama “Suits”, dijo que le preocupaba que su hijo no tuviera un título real porque eso significaba que no le proveerían seguridad.

Meghan mencionó que procesar todo eso durante su embarazo fue “muy difícil”. Más que el título de “príncipe”, le preocupaba la seguridad y protección de su hijo.

“Él necesita estar seguro”, recordó Meghan con lágrimas. “No estamos hablando de que no lo hagan príncipe o princesa, o lo que sea. Pero si están diciendo que el título va a afectar su protección, nosotros no creamos esta monstruosa máquina a nuestro alrededor en términos de clickbait y alimento de tabloides. Ustedes han permitido que suceda, lo que significa que nuestro hijo necesita estar seguro”.

La cadena estadounidense CBS, que el domingo emitió la entrevista de la presentadora estrella Oprah Winfrey a los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, ha anunciado que el próximo viernes volverá a emitir el programa tras el éxito mundial de audiencia que tuvieron las declaraciones del matrimonio.