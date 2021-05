‘Run the world’, el nuevo ‘Sex and the City’ que tienes que ver

Pocas son las series que logran calar profundo en las tendencias de moda y estilo de vida, y pasar a la posteridad como historias atemporales que marcan a toda una generación. Una de ellas, sin dudarlo, es ‘Sex and the City’.

En esta ocasión, Starzplay nos trae lo que promete ser la siguiente ‘Sex and the City’, una serie sobre cuatro amigas con un estilo diferente cada una, pero igual de impactante, auténtico y fashionista, que buscan hacerse de un lugar en el mundo mientras siguen sus sueños, se enamoran, se divierten, se equivocan y se apoyan entre sí.

Se trata de ‘Run the World’, la nueva serie de Starzplay que llega a la plataforma este domingo 16 de mayo. Protagonizada por Amber Stevens West en el papel de Whitney, una perfeccionista que casi siempre sigue las reglas; Andrea Bordeaux como Ella, una romántica audaz que está descubriendo lo que realmente quiere tanto personal, como profesionalmente; Bresha Webb como Renee, la vivaz diva a punto de divorciarse y con una carrera aparentemente próspera, y Corbin Reid como Sondi, una profesional muy preparada que comienza a revaluar tanto su carrera como sus prioridades personales; estas cuatro chicas de color dejarán huella a cada paso mientras descubren la manera de salir bien libradas en la búsqueda de su vida soñada.

“Esta serie es divertida, celebra a las mujeres de color y la magia que poseen, es fashion, resuelve problemas, te puedes identificar mucho con ella respecto a lo que pasa actualmente en nuestra vida como mujeres. Nos muestra a nosotras, mujeres de color, experimentando diversas situaciones, pero es muy familiar para todas las mujeres de cualquier etnia”, cuenta Bresha Webb en entrevista exclusiva para EstiloDF.

La historia se desarrolla en Harlem, el siempre vivaz barrio de Nueva York en donde las protagonistas tratarán de conquistar al mundo centrándose en la lealtad entre ellas, sus sueños, aspiraciones y el amor propio. Algo que cualquier mujer fuerte e independiente puede tomar como una fuente de inspiración, pues aunque el tema del romance y el amor es uno de los pilares, no se centra en la búsqueda del galán que llegará como príncipe azul a complementarlas, pues ellas ya están completas.

Las relaciones amorosas se tratan desde un ángulo de autosuficiencia en el que no todo gira alrededor de los galanes, sino que es sólo una de las partes de una vida compleja que se compone de muchas cosas más, como el éxito profesional, la relación con los amigos y la búsqueda de la satisfacción personal en todos los ámbitos, enfocándose en mandar un mensaje de empoderamiento femenino, tanto para la comunidad de color como para todas las mujeres en general.

“Uno de los consejos que me han dado y que sigo aprendiendo de eso es el poder del ‘no’. Sabiendo lo que mereces, honrando eso y el modo en el que avanzas, el modo en el que aceptas a la gente en tu vida. Ser consciente de quién eres y lo especial que eres siendo tú misma. Siento que todas esas cosas se resaltan muy bien en esta serie. Se ve a cada una de nosotras como personajes que tienen que elegirse a ellas mismas y a qué le dicen ‘sí’ y a qué le dicen ‘no’’”, comparte Bresha.

“No siempre es fácil hacerlo, pero siempre vale la pena. Y creo que es lo que vemos en la serie. No es una cosa sin esfuerzo para estas mujeres, pero perseveran a través de esto y luego disfrutan de los beneficios”, complementa Andrea Bordeaux.

Cuestión de estilo

Decir que ‘Run the World’ se podría convertir en la siguiente ‘Sex and the City’ no es hablar a la ligera, pues entre sus filas cuenta con un crew de primer nivel. Para empezar, la serie ha sido creada por Leigh Davenport (The Perfect Find, Wendy Williams: The Hot Topic, BET’s Boomerang), quien será productora ejecutiva junto con la showrunner Yvette Lee Bowser (Living Single, Black-ish, Dear White People de Lionsgate).

Yvette hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en crear y dirigir su propia serie estelar, se trató de ‘Living Single’ que se estrenó en 1993. Ahora, con su nueva comedia dramática, ‘Run the World’, Yvette pretende construir un nuevo peldaño en la escalera hacia la inclusión.

Además, el gran as bajo la manga de esta producción es el talento de Patricia Field, quien se encargó del diseño de vestuario y styling de ‘Sex and the City’ y recientemente de ‘Emily in Paris’. Con esta nueva serie, la diseñadora de moda y estilista pretende marcar nuevas tendencias y transmitir el poder femenino a través de la ropa de la mano del diseñador Tracy L. Cox.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Field ARTFASHION (@patriciafield)

“Los outfits son increíbles y lo que es realmente especial es que el estilo puede ser casi otro personaje por sí mismo, porque cada persona tiene su propia y única voz, y eso también se refleja en la ropa. Todas nos vestimos muy diferente y creo que eso realmente representa quién es cada una de nosotras», comenta Andrea respecto al vestuario.

Te dejamos completa nuestra entrevista con Andrea y Bresha para que conozcas más sobre esta nueva serie de la que ya pudimos ver los primeros episodios y pinta bastante prometedora: