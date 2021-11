5 datos que debes saber sobre ‘Tick, Tick… Boom!’

Este viernes 19 de noviembre Netflix estrenó su nuevo musical ‘Tick, Tick… Boom!’, una cinta que no sólo hace homenaje a uno de los compositores de teatro musical más talentosos e innovadores de su época, Jonathan Larson, sino que también se presenta como una carta de apoyo y amor para todos los soñadores que pese a los obstáculos buscan seguir sus sueños.

‘Tick, Tick… Boom!’ llega como la cinta con la que Lin-Manuel Miranda debuta como director, pero también como el trabajo más demandante que ha tenido Andrew Garfield hasta el momento, un reto del que ha logrado salir victorioso demostrando que es un actor complejo, completo y bastante talentoso más allá del mundo de superhéroes.

¿De qué va?

La cinta cuenta la historia de Jon, un joven soñador que ha trabajado los últimos 10 años de su vida en una obra musical. Jon, intepretado por Andrew Garfield, trabaja como mesero en un diner para poder pagar la renta de un destartalado departamento en Nueva York, comer y seguir con su sueño de escribir musicales.

Presionado porque está a punto de cumplir 30 y ¿qué ha hecho con su vida?, decide tomar el riesgo y apostarle todo a un workshop en donde presentará su obra; sin embargo, en el camino se llena de deudas, tiene problemas con su novia, se pelea con sus amigos y siente que el tiempo se le está agotando. Jon debe tomar una decisión: seguir luchando por sus sueños de artista o buscar una vida más estable.

5 cosas que debes saber sobre ‘Tick, Tick… Boom!’

Es seguro que la cinta no pasará desapercibida en las próximas premiaciones, pues contiene un poderoso mensaje con el que muchos podrán identificarse, además de grandes actuaciones, una destacada dirección y un ritmo ágil que le permite al espectador engancharse de principio a fin. Por eso aquí te dejamos 5 datos que debes saber sobre esta peli.

1.-Se basa en el musical semi autobiográfico de Jonathan Larson que lleva el mismo nombre que la peli ‘Tik, Tik Boom!’

Jonathan Larson era un autor teatral súper talentoso que marcó la historia del teatro por incluir en sus obras temas relacionados con las adicciones, la homosexualidad, la homofobia y el multiculturalismo. Es muy probable que de hecho, antes de ver esta peli ya hayas visto algo de él, pues es el autor de Rent. Lamentablemente, él nunca alcanzó a ver sus creaciones en Broadway ni el éxito que tendría con Rent, ya que falleció a los 35 años, unos días antes del estreno de Rent.

2.-Rent fue la obra que inspiró a Lin-Manuel Miranda a dedicarse al teatro musical.

3.-Lin-Manuel Miranda supo que Andrew era perfecto para interpretar a Jonathan Larson desde que lo vio en 2018 en ‘Angels in America’, aunque no sabía si podría cantar. Andrew no es cantante, así que para la película tomó clases intensivas de canto y piano.

4.-Una película especial para Andrew

Para Andrew esta película tiene un valor muy especial. Su mamá murió después de luchar contra el cáncer, así que el actor tomó este proyecto como una oportunidad para honrar la memoria de su mamá. Él mismo ha explicado en varias entrevistas que grabar esta película le ayudó mucho a llevar el proceso de duelo.

5.- En la obra original escrita por Jonathan Larson hay una frase que dice: “A veces siento que mi corazón va a estallar’ , y repetidamente hace referencia a que siente que se le está acabando el tiempo. Esta frase la omitieron después de su muerte, porque justamente Larson falleció a los 35 años por un problema en el corazón. Para Andrew, el compositor de alguna manera ya sabía que no tenía mucho tiempo para hacer todo lo que quería hacer, y con ‘Tick, Tick…Boom!’ “pudo entender que la vida es un viaje muy corto, y saber que se va a acabar tiene que impulsarte a hacer lo mejor con cada momento”.