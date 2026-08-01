¿Barbie 2 está en riesgo? Warner Bros. aún no logra un acuerdo con Margot Robbie y Ryan Gosling

Después del fenómeno mundial que representó Barbie, la esperada secuela enfrenta un obstáculo inesperado. Aunque la película recaudó más de 1,400 millones de dólares en taquilla y obtuvo ocho nominaciones al Oscar, Warner Bros. todavía no consigue cerrar los acuerdos con Margot Robbie, Ryan Gosling y el equipo creativo para desarrollar Barbie 2.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, las negociaciones continúan, pero aún no existe un acuerdo definitivo sobre los contratos y la participación en las ganancias de la nueva película.

CRÉDITO: @barbiethemovie

¿Por qué peligra el futuro de Barbie 2?

Según el informe, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, no ha aceptado las condiciones económicas solicitadas por el elenco principal.

Uno de los puntos centrales es el contrato de Ryan Gosling, quien buscaría elevar su salario a 20 millones de dólares, además de obtener una mayor participación en las ganancias de la secuela.

Por su parte, Margot Robbie, Greta Gerwig y Noah Baumbach tampoco han firmado nuevos acuerdos. Incluso, Gerwig y Baumbach ya tendrían una idea para la historia de Barbie 2, pero no la compartirán con el estudio hasta que las negociaciones concluyan.

CRÉDITO: @barbiethemovie

Warner Bros. tiene una fecha límite

El estudio enfrenta presión porque los derechos cinematográficos de Barbie podrían regresar a Mattel en diciembre si no logra poner oficialmente en marcha la secuela.

En caso de no concretarse un acuerdo antes de esa fecha, Mattel tendría la posibilidad de desarrollar una nueva película con otro director, un elenco distinto y un concepto completamente diferente.

En un comunicado, los copresidentes de Warner Bros., Pam Abdy y Michael De Luca, confirmaron que las negociaciones continúan.

«Tenemos un acuerdo de derechos con Mattel y hemos presentado varias ofertas importantes para concretar la siguiente película de Barbie. Desafortunadamente, hasta ahora no hemos logrado llegar a un acuerdo».

CRÉDITO: @barbiethemovie

El éxito de Barbie cambió las reglas

Cuando Barbie comenzó su producción, ninguno de los protagonistas firmó un contrato que los comprometiera para futuras secuelas, una decisión poco común en Hollywood que permitió convencer a Greta Gerwig de dirigir el proyecto.

Desde entonces, Warner Bros. ha realizado varias ofertas al equipo creativo, aunque hasta el momento ninguna ha sido aceptada.

A pesar del estancamiento, todas las partes han manifestado interés en realizar una continuación, siempre y cuando exista una historia que justifique el regreso de Barbie y Ken a la pantalla grande.