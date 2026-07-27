De qué trata «El otro padre», serie protagonizada por Silvia Navarro y Erik Hayser

Silvia Navarro regresa como protagonista con «El otro padre», la nueva serie mexicana de Netflix que ya está disponible en la plataforma.

La producción mezcla drama familiar, secretos del pasado y una carrera contra el tiempo para salvar la vida de una adolescente, en una historia que ha llamado la atención por su elenco y su trama llena de giros.

CRÉDITO: @erikhayser

¿De qué trata «El otro padre»?

La historia sigue a Macarena «Maca», una doctora y madre de familia cuya vida cambia cuando su hija Julieta necesita un trasplante de riñón de manera urgente.

Durante la búsqueda de un donante compatible, los estudios médicos revelan que el hombre que la ha criado no es su padre biológico. El descubrimiento destapa una infidelidad ocurrida décadas atrás y obliga a dos familias a enfrentar un secreto que permaneció oculto durante años.

A partir de ese momento, la serie plantea un dilema sobre el significado de la paternidad, el peso de la verdad y las decisiones que cada personaje está dispuesto a tomar para salvar una vida.

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¿Quiénes forman parte del elenco?

La producción reúne a varias figuras reconocidas de la televisión latinoamericana:

Silvia Navarro como Maca.

como Maca. Manolo Cardona como Ricardo.

como Ricardo. Azul Guaita como Julieta.

como Julieta. Erik Hayser como Emilio Martínez.

como Emilio Martínez. Paola Núñez como Yolanda Martínez.

como Yolanda Martínez. Blanca Guerra como Hilda Sotomayor.

como Hilda Sotomayor. Emilio Osorio como Bernardo.

como Bernardo. Sebastián Dante como Gustavo.

como Gustavo. Romina Poza, Pamela Moreno y Georgia Alexi completan el reparto.

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¿Dónde ver la serie?

El otro padre se estrenó el 22 de julio de 2026 en Netflix con 10 episodios, de aproximadamente 50 minutos cada uno.

La producción apuesta por un drama familiar con elementos de suspenso, donde las decisiones de los personajes y los secretos del pasado ponen a prueba los lazos familiares mientras buscan salvar la vida de Julieta.