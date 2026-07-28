Cristiano Ronaldo debutará como actor con la serie «Day 1s»

Después de convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo está listo para conquistar una nueva industria. El delantero portugués debutará oficialmente como actor en Day 1s, una serie dramática ambientada en el mundo de los representantes de futbolistas en el Reino Unido.

Además de aparecer frente a las cámaras, el jugador del Al-Nassr también participará como productor ejecutivo, dando un nuevo paso en su carrera fuera de las canchas.

La producción ya comenzó su rodaje en Londres y será el primer proyecto de ficción televisiva en el que participe el cinco veces ganador del Balón de Oro. La historia promete mostrar el lado menos conocido del fútbol profesional, donde las negociaciones, los contratos millonarios y las decisiones de los agentes pueden cambiar el destino de jugadores y clubes.

CRÉDITO: IG / Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo apuesta por la actuación con «Day 1s»

La serie gira alrededor de Stanley Dalton, un reconocido representante de futbolistas interpretado por el actor británico Damian Lewis, conocido por producciones como Homeland y Billions. El personaje deberá enfrentar negociaciones complejas, intereses económicos y decisiones que pondrán en juego el futuro de varias estrellas del deporte.

La trama busca llevar al espectador detrás de los reflectores para mostrar cómo funcionan los fichajes, las relaciones entre clubes, representantes y jugadores, así como el poder que tienen los agentes dentro del fútbol moderno.

Las primeras escenas fueron grabadas en el estadio del Barnet FC, ubicado al norte de Londres, donde ya fueron vistos parte del elenco y del equipo de producción.

CRÉDITO: IG / Cristiano Ronaldo

Un elenco que mezcla deporte, música y televisión

Además de Cristiano Ronaldo y Damian Lewis, la producción contará con la participación del rapero británico Dave, del exfutbolista francés Thierry Henry y de la actriz Carlotta Banat.

Aunque el portugués ya había aparecido en documentales sobre su carrera, campañas publicitarias y en el reality protagonizado por Georgina Rodríguez, esta será la primera vez que interprete un papel dentro de una producción de ficción.

La serie es impulsada por UR•Marv Studios, productora fundada en 2025 por Cristiano Ronaldo junto al director británico Matthew Vaughn, responsable de películas como Kingsman, Kick-Ass, X-Men: First Class y Argylle.

CRÉDITO: @cristiano

El nuevo proyecto empresarial de Cristiano Ronaldo

Day 1s representa el primer proyecto televisivo desarrollado por UR•Marv Studios y forma parte de la estrategia del futbolista para ampliar su presencia en la industria del entretenimiento.

La compañía fue creada con el objetivo de desarrollar historias relacionadas con el deporte combinadas con tecnología y entretenimiento. Antes de esta serie, el estudio ya había participado en la producción de dos películas de acción.

De acuerdo con diversos reportes, varias plataformas de streaming ya habrían mostrado interés por adquirir los derechos de distribución de la serie, aunque por ahora no existe una fecha oficial de estreno ni se ha confirmado qué servicio la emitirá.