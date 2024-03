Esta es la polémica que causó Danna Paola al “luchar” por su nombre

Danna Paola quiere dejar atrás la imagen de niña tierna y dulce con la que inició su carrera en Rayito de luz, María Belén o Amy, la niña de la mochila azul y mostrarse ahora como una mujer madura, sexy y atrevida, y para lograrlo considera importante quitarse el Paola.

La cantante quiere que ahora sólo la llamen Danna, por lo que cambió su username de las diferentes redes sociales en las que está, excepto en X (antes Twitter) porque ya estaba ocupado; aquí fue donde la polémica inició.

El username de @danna en X lo tiene una profesora de inglés y artista vegana que vive en Canadá, quien le pedía 400 mil dólares a la cantante mexicana por cederle su nombre.

Después, la usuaria explicó que el equipo de Danna la buscó para ofrecerle 400 dólares, los cuales rechazó; al insistir dijo que pidió los 400 mil como una forma de que la dejaran en paz, ya que sabía que nunca aceptarían.

Se filtran audios

La lucha para quitarla a la mujer canadiense su username de X llevó a que se filtraran unas conversaciones de Danna Paola en WhatsApp, en los que claramente denostaba a la artista canadiense.

“Entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no se la he podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi username es danna en todos lados y quiere 400 mil dólares, ¡400 mil dólares!; entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares”, se escuchaba decir a la cantante en las notas de voz.

Luego agregó: “Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale”.

Ante esta filtración, varios fans de la cantante mexicana comenzaron a tirarle hate a la canadiense, insultándola y amenazándola, por lo que los exhibió e hizo privada su cuenta X.

Danna ofrece disculpas

Con motivo de esta situación, en las diferentes redes sociales comenzaron a circular varios memes burlándose y cancelando a Danna por incitar al odio y hacer que sus seguidores atacaran a la mujer canadiense.

Debido a la atención mediática y a lo mal que estaba quedando la mexicana, se vio en la necesidad de tener que ofrecer una disculpa pública.

“@danna, lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que has recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio”, escribió.

Agregó: “Nunca imaginé que esto se saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día”, finalizó.

Finalmente, Danna optó por utilizar como username @dannajustdanna y lo anunció a través de un tuit: “Dannajustdanna entró al chat”, escribió junto a muchos besitos.