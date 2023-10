Famosos que rompen el tabú de hablar sobre salud mental

La salud mental es un tema del que afortunadamente cada vez se habla más públicamente, sobre todo porque sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los adolescentes y adultos jóvenes.

Es por ello que en el Día Mundial de la Salud Mental reconocemos a los artistas que han ayudado a dar mayor visibilidad a estos temas y han priorizado su salud mental antes que cualquier otra cosa.

Selena Gomez

A lo largo de su carrera, Selena ha sido uno de los principales referentes en temas de salud mental. Ha hablado públicamente sobre sus padecimientos en múltiples ocasiones e incluso creó el Rare Impact Fund, su propia fundación para sensibilizar y aumentar el acceso de los jóvenes a los servicios de salud mental.

Simone Biles

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta que ha conquistado a todos con su increíble talento sorprendió al retirarse de algunas de las competencias. «No quería perder la medalla por mi equipo (…) [pero] el estrés fue un factor importante que fue aumentando con el tiempo, y mi cuerpo y mi mente dijeron ‘no’».

Bella Hadid

La modelo de Victoria’s Secret utiliza sus redes sociales para hablar sobre temas de atención mundial como la salud mental. «Siempre haré todo lo que esté a mi alcance para difundir el mensaje de bondad, defender la salud mental y las enfermedades crónicas, siguiendo lo que sé de corazón que es justo».

J Balvin

El colombiano no se ha quedado atrás, y aunque sus canciones no lo reflejen, pasó por momentos de depresión que hace poco confesó a sus fans. «Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos. La ansiedad y la depresión son una realidad. No tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen».

Miley Cyrus

Aunque no siempre fue una prioridad en su vida, recientemente Miley ha puesto su salud mental por delante. Incluso declinó la oferta de ser el medio tiempo del Super Bowl LVIII, pues consideró que podía romper con el buen equilibrio mental con el que se encuentra ahora.

Cuida de tu salud mental

El cuidado de la mente requiere de trabajo constante. Es suficiente con dejarnos arrastrar por los pensamientos negativos para entrar en una espiral en picada. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación de la que aparentemente no hay salida, basta con sentir el apoyo de alguien para comenzar el camino hacia una mejor versión.

Saber que no eres el único que tiene malos momentos, que hasta las personas que parecen tenerlo todo han pasado por lo mismo, puede resultar reconfortante.

La exposición que le dan a la salud mental estos artistas ayuda a que las personas que están luchando por su salud mental se sientan acompañados. Además de que abre oportunidades de diálogo y recursos.

Si te encuentras en una situación que crees que no tiene remedio o empiezas a pensar que no vales lo suficiente, acércate a quien más confianza le tengas o a los recursos especializados. No estás solo o sola.