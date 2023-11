Inicia oficialmente la temporada de nieve 23/24 de Vail Resorts

Tras recibir más de un pie de nieve nueva y la llegada de temperaturas frías ideales para la fabricación de nieve, Keystone inauguró ayer la Temporada de Nieve 2023-24 de Vail Resorts, que promete ser una de las más largas de la historia, pues concluirá hasta mayo en destinos, como Breckenridge y Whistler.

«El invierno ya está aquí y no podríamos estar más emocionados», dijo Chris Sorensen, vicepresidente y director general de Keystone Resort. “Nuestros equipos han trabajado muy duro para hacer posible este día y es un gran privilegio iniciar un año realmente especial para Keystone, ya que esta temporada, los esquiadores tendrán acceso al terreno alpino de la parte mas alta de Keystone por primera vez, gracias al debut del lift Bergman Express de alta velocidad para seis pasajeros. ¡Este nuevo lift cambiará las reglas del juego para nuestro resort y es solo una de las muchas cosas emocionantes que esperamos esta temporada!

Para celebrar el Día inaugural, los esquiadores recibieron donas y café calientito gratis al llegar, así como premios para los primeros invitados en la fila; no faltaron las experiencias musicales con DJ´s en River Run en la base de la montaña y ​​Summit House en la parte superior de la góndola que mantuvieron la fiesta viva durante todo el día. A partir de este miércoles, el resort estará abierto todos los días de 9 a 16 horas y hasta las 19 horas los viernes, sábados y domingos, ya que el esquí nocturno regresa esta temporada a partir del Día de Acción de Gracias; La cereza del pastel.. ¡Los niños menores de 13 años no pagan por esquiar en Keystone!

Así da inicio una temporada llena de novedades para Vail Resorts, entre las que destaca la nueva app MyEpic que te permite descargar tu pase de esquí o boleto de lift directo a tu celular, los cuales se escanean desde la bolsa de tu chamarra de manera handsfree a través de tecnología bluetooth con bajo consumo de energía para que no te quedes sin pila, olvidándote de las filas y siendo congruentes con la Promesa Épica de sustentabilidad de Vail resorts al usar menos plástico en los pases móviles.

Cada destino ofrece algo nuevo esta temporada, a lo largo y ancho de los resorts se estrenan góndolas y lifts, restaurantes, terrenos, actividades y nuevas pistas.

KEYSTONE

Prepárense para aventurarse a nuevas alturas gracias al nuevo lift Bergman Express de alta velocidad para 6 pasajeros que por 1era vez en la historia, de acceso a la alta montaña de keystone, agregando 550 acres de terreno y 16 pistas en el resort donde los niños menores de 13 no pagan por esquiar y se divierten en el castillo de nieve mas grande del mundo, además de disfrutar los fuegos artificiales de nocturnos, la prestigiada Copa Springtastic Slush, las resbaladillas gigantes de nieve, patinar sobre hielo, los paseos en trineo, el mejor restaurante de fondues en la montaña y muchomás.. KeystoneResort.com

PARK CITY

El destino más grande de Estados Unidos orgulloso de sus raíces mineras, su legado olímpico y el destino de esquí y snowboard de clase mundial que es hoy, celebra esta temporada, su 60 aniversario, por lo que tendrá múltiples eventos especiales, desde su apertura el 17 de noviembre, una fiesta del 60.º aniversario a mediados de enero con un mega concierto, espectáculo de drones y muchos eventos insignia durante la temporada, incluyendo obviamente el icónico festival de cine SUNDANCE. Como parte del Programa de Sustentabilidad Commitment to Zero de Vail Resorts, cuyo objetivo es hacer todos sus destinos huella de carbono cero para 2030, en octubre de 2021, Park City inició el innovador Proyecto Solar Elektron, una nueva granja solar en las afueras de Salt Lake City. Esta inversión proporcionará energía renovable para el 100% del uso eléctrico de la montaña este año.

VAIL

Como su slogan bien dice, es “como ningún otro lugar en la Tierra”, con 5,300 acres de terreno y sus legendarios Back Bowls, (extensión que equivale a más de 4,000 campos de fútbol americano ), mas de 300 días de sol al año, es el principal centro turístico de montaña del mundo que ofrece una experiencia superior y perfecta para cada huésped, desde el vasto terreno y la grandeza natural de las cordilleras circundantes hasta eventos de clase mundial, tiendas y spas, y las abundantes opciones culinarias y lujosos alojamientos cerca de las calles peatonales. Esta temporada regresan los exitosos Ice Bars y Búngalos de nieve que se instalaron con motivo de su 60 aniversario, el año pasado, para celebrar la mejor fiesta de Après Ski con cócteles exclusivos, música y comida en este ambiente vintage de Vail. Regresan también los tours gratuitos por la montaña, el correo mas alto del mundo desde el que puedes mandar postales vintage con fotografías de arte de Vail gratis a tus seres queridos desde 11,250 pies. En Two Elk, se inaugura el Two Elk Biertgarten and Stein Club, con inspiración y comida bárbara y cervezas artesanales. Por otro lado, la escuela de esquí inaugura el nuevo Camp Hale para niños, una zona de aprendizaje interactiva que hace honor a la historia de Vail y que los conecta con su alianza con el Servicio Forestal de EE. UU diseñada para aumentar la conciencia de la montaña.

BEAVER CREEK

El mejor destino familiar de lujo cuenta con experiencias gastronómicas insuperables en la montaña y a partir de su reciente inclusión en la Guía Michelin Colorado en 2023, ahora también participa en ella con tres restaurantes recomendados: Mirabelle, Splendido y WYLD, y es que todo gira alrededor de la comida en Beaver Creek, empezando por su tradicional Cookie Time cuando al volver de esquiar te reciben chefs en la base de la montaña ofreciendo sus deliciosas galletas recién horneadas, hasta sus 3 tres experiencias gastronómicas únicas, en las cabañas gourmet arriba de la montaña: Beano’s, Zach’s y Allie’s a las cuales llegas en trineo, lo que completa una experiencia culinaria imperdible. Beaver también es famoso por su “Cabaña de Dulces” vintage en la montaña, su heladeria retro, la pista de hielo al centro del pueblo, sus eventos insignia, como la Copa Mundial Birds of Prey y el fin de semana culinario de invierno. Nuevo esta temporada: Hawk’s Nest Cabin, es un refugio de diversión para adolescentes, con un ambiente moderno de cabaña alpina,bebidas artesanales no alcohólicas, música, tecnología interactiva, juegos de mesa, arcade, un simulador de esquí, espacios lounge, muchas estaciones de carga, oportunidades para selfies legendarios y mucho más.

BRECKENRIDGE

Uno de los destinos favoritos con una vibra cool y vintage es grande, como cinco montañas en una, practicamente puedes esquiar desde sus 5 picos hasta la calle principal, pues todo el pueblo está a pie de montaña y es ski in ski out. ¿En qué otro lugar del mundo puedes esquiar desde la cima del lift más alto de Norteamérica, directamente hasta su increíble pueblo histórico? Su base mas popular, la del Pico 8 continúa reinventándose, con una nueva área de aprendizaje y un lift nuevo de alta velocidad. El esquí de primavera es una de las mejores épocas del año en Breck y hay planes de operar hasta mayo, gracias a una elevación base de 9,600 pies sobre el nivel del mar, incluido el lift más alto de Norteamérica. En Breck puedes esquiar hasta mayo. También tienes la opción de llevar tus habilidades a nuevas alturas por encima de la línea de árboles con los programas de Breck Guides y obtener una perspectiva completamente nueva sobre los mejores y más ocultos terrenos de powder para que puedas experimentar la montaña como los locales y las leyendas del esquí.

WHISTKER BLACKCOMB

Las rama de turismo de aventuras de Blackcomb Helicopters, comenzó a ofrecer recorridos de esquí backcountry y hospedaje nocturno en el nuevo Yurt AlpX en febrero de 2023. Un breve vuelo en helicóptero transporta a esquiadores, snowboarders, excursionistas y entusiastas de actividades al aire libre a su hogar remoto para la noche. El Festival de Cine de Whistler es un festival de cinco días lleno de estrenos, invitados famosos, celebraciones animadas e iniciativas únicas de la industria se llevara a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Por último, las novedades gastronómicas de este destino incluyen: Alpha Café (del equipo de Alpha Bistro), la reapertura del Bar Oso, el restaurante tailandés Mekong, Rockit Coffee y Wild Blue, un restaurante de alta cocina.

EPIC PASS

No por mucho tiempo, pero aún sigue a la venta el Epic Pass, el pase de esquí mas completo del mundo que te da acceso a sus 41 destinos propios y suma 35 destinos asociados, para esquiar el mundo entero durante todo el año y comprarlo representa adquirir tus lifts practicamente a mitad de precio, en comparacioón con hacerlo directo durante la temporada cuando el pase ya no está a la venta. “Sus precios suben el 19 de Noviembre. Hay una variedad enorme de pases el que te incluye todos los destinos, Epic Local o el Epic Day (Epic Pass 969 / Epic Local 719 / Epic Day pass desde 55 dólares).

Adicionalmente, todos los titulares tienen también Epic Mountain Rewards que les ofrecen 20% de descuento en hospedaje, clases de esquí y snowboard, renta de equipo y comida en la montaña.

Vail Resorts sigue totalmente comprometido a impulsar la industria del esquí con un enfoque en la equidad, la inclusión y la diversidad; dar vida a los esfuerzos de sostenibilidad; crear oportunidades de acceso para los jóvenes; y una fuerte apuesta por el esquí y el snowboard adaptados para personas con cualquier discapacidad. Su programa de sostenibilidad líder en la industria EPIC PROMISE se comprometió a tener una huella de carbono cero para 2030 en todos sus destinos. Ha sido una labor titánica, invirtiendo trabajo y dinero en los tres pilares de la compañía: cero emisiones netas, cero residuos en vertederos y cero impacto operativo neto en bosques y hábitat que va muy avanzado en su progreso.

