Jada Pinkett Smith revela que desde hace 7 años ya no vive con Will Smith

Para sorpresa de todos, una de las parejas de Hollywood que más tiempo llevaba unida (o al menos eso nos hacían creer) ha revelado que no todo es color de rosa. Jada Pinkett Smith y Will Smith llevan separados desde hace 7 años y lo habían mantenido en secreto.

Jada Pinkett Smith y Will Smith están separados

Como parte de la promoción de su libro “Worthy”, Jada Pinkett Smith se ha reunido con algunos medios. Durante las entrevistas ha profundizado un poco más sobre las experiencias escritas en el libro. Y sin duda algo que todos quieren saber, son los detalles sobre su separación de Will Smith.

La actriz reveló que desde 2016 ella y Will Smith llevan vidas completamente separadas. Y es que anterior a esa fecha, parecía que ya habían atravesado por varios problemas. «Se fracturó… por muchas cosas. Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo», confesó Jada.

A pesar de ello, se rehusaban a intentar que funcionará. Es por ello que decidieron alejarse uno del otro y buscar llevar una buena dinámica familiar, pero ya no de pareja, al menos por un tiempo. «Todavía estamos tratando de descubrir, entre los dos, cómo ser compañeros», comentó.

Por su parte, Will Smith también habló al respecto durante una entrevista con Oprah Winfrey: «Nos dimos cuenta de que era una ilusión que pudiéramos hacernos felices el uno al otro. Así que decidimos que ella se haría feliz a sí misma y yo a mí mismo. Y luego, ya felices, volveríamos a la relación, en vez de exigirle al otro que llenara esos vacíos»

Aunque en ese entonces no se había revelado la noticia de que estaban separados, ellos ya llevaban vidas diferentes desde hacía tiempo.

Una promesa que aún no quieren romper

Pese a que llevan caminos separados, Jada Pinkett Smith y Will Smith han asistido juntos a varios eventos públicos en donde incluso comparten muestras de afecto. Cómo olvidar, por ejemplo, los Premios Oscar del año pasado en donde Smith abofeteó a Chris Rock por hablar sobre la alopecia de su esposa.

Porque sí, aunque no están juntos, la pareja aún no ha querido formalizar el divorcio. «Hice una promesa, que nunca habría una razón para que nos divorciáramos, que superaríamos cualquier cosa, y no he sido capaz de romperla», reveló Jada.

Ahora que todo salió a la luz, no sabemos si tanto Jada como Will decidirán mantenerse separados, encontrar una manera de volver a estar juntos, o si harán oficial el divorcio. De acuerdo con la estadounidense, «todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros»

Esperamos que encuentren la mejor dinámica para ambos.