Jennifer Aniston luce espectacular a los 54 años y este es su secreto

Jennifer Aniston ha compartido varias veces que para ella la edad no es más que un simple número que no define a las personas. Y definitivamente no la define a ella, pues actualmente se encuentra en su mejor momento y lo demostró con una sesión de fotos espectacular.

En su mejor momento

Esta semana Jennifer Aniston sorprendió a todos mostrando su estilizada figura como parte de una sesión de fotos para Carine Roitfeld. La actriz de 54 años vistió varios looks que además de reflejar su elegancia, mostraron lo saludable y en buena forma en la que se encuentra.

Entre varios atuendos, el que más dio de qué hablar es en donde deja ver su silueta. Con sólo una gabardina sobre un top y una pantaleta negros, la también productora muestra de manera sutil su cuerpo. Y aunque no tiene los músculos excesivamente marcados, sin duda deja ver un abdomen plano.

No sólo se mostró contenta con el increíble resultado de las fotografías, sino que se nota que Aniston disfrutó del shooting. En un video del detrás de escenas que compartió en sus redes sociales, se le puede ver saltando y divirtiéndose entre tomas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Este es el secreto de Jennifer Aniston

Así como Jennifer Aniston lo demuestra, la edad no es algo que pueda definir el estado de salud en el que nos encontramos. Es cuestión de cada persona el llevar un estilo de vida saludable y siempre trabajar en la mejor versión de nosotros mismos.

Para lograrlo, Jennifer sigue estos sencillos pasos que si los aplicas a tu rutina diaria, seguro te sentirás mejor cada día: «Tomo mucha agua, muevo mi cuerpo a diario, intento comer balanceadamente, comida fresca, y duermo lo más que puedo».

Además de eso, sabe que la salud mental es realmente importante, y es por ello que también cuida este aspecto de su vida. «Trato de ser muy consciente con lo que dejo entrar a mi cabeza. Nuestro mundo está pasando por muchos desafíos, y sé que todos nos preocupamos mucho, pero algunas veces pienso que es imperativo apagar el ruido», comentó.