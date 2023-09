Kate Middleton estrena nuevo look y luce espectacular

Kate Middleton siempre ha sido referente de elegancia y estilo. En cada aparición pública la princesa de Gales luce radiante y memorable. Y no sólo sus atuendos, sino que su melena color chocolate es su toque característico. Sin embargo, esta vez ha decidido reinventarse a través de su cabello y le ha dado la bienvenida a las tonalidades rubias.

Kate Middleton: Nuevo look, misma elegancia

Pocas veces hemos visto un cambio significativo en el cabello de Kate, no obstante está vez la monarca se ha unido a varias tendencias consiguiendo un look deslumbrante. Aunque sigue manteniendo su melena larga, ahora optó por llevar el corte mariposa de manera sutil.

Además de ello, se unió a la popular tendencia del flequillo que ha destacado este año. El flequillo en forma de cortina no sólo evidencia la forma del butterfly cut, sino que además le ayuda a resaltar sus rasgos.

Como toque final y para no pasar por alto el nuevo corte, Kate Middleton decidió modificar el tono chocolate de su cabello agregando baby lights en tonos rubios. Esta decisión es completamente acertada pues además de ayudar a diferenciar las capas, los pequeños rayos le iluminan el rostro haciendo que luzca más joven.

¿Qué es el corte mariposa?

Si aún no te ha salido esta tendencia en tu timeline, no te preocupes, nosotros te decimos de qué va. Esta popular forma de llevar tu cabello recibe su nombre no tanto porque la forma sea similar al de una mariposa, sino porque la versatilidad del resultado te permite tener una metamorfosis cuando quieras.

Este corte es ideal para melenas largas y consiste en recortar el cabello en capas pero siguiendo un método. La idea es realizar una capa corta al frente y en el resto del cabello dejar capas más largas. Bajo esta forma, el corte resulta ideal para cualquier tipo de rostro.

¿Y la metamorfosis? Aquí es en donde está el truco. Como la capa frontal es más corta, al hacerte un recogido se crea la ilusión de tener un falso bob (sí, otro de los cortes en tendencia). Por lo que puedes transformar tu look de largo a corto sin necesidad de decirle adiós a tu largo cabello.

Finalmente, este corte suele complementarse con un flequillo en forma de cortina para acentuar la forma. Sin embargo, te recomendamos que antes de que lo incluyas a tu nuevo look, decidas los rasgos que quieres acentuar de tu rostro para ver si el fleco te ayudará a lograrlo.