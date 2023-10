La madre de Shani Louk asegura que la joven alemana está viva

Desde el sábado por la mañana la guerra entre Israel y Palestina ha destrozado millones de vidas. No sólo los habitantes de estos países, sino todos aquellos que se han visto afectados de alguna manera. Una de ellas es la madre de Shani Louk, quien reconoció a su hija en uno de los violentos videos que se difundieron sobre el ataque de Hamás.

La joven alemana fue reconocida por su madre, quien inmediatamente acudió a las redes sociales con el fin de pedir apoyo para encontrar a su hija. El caso se volvió viral en poco tiempo, pues el video que se difundió estremeció al mundo entero.

En primera instancia se pensó que a Shani Louk se le había arrebatado la vida por este grupo terrorista. Sin embargo, todo se detuvo nuevamente cuando Ricarda Louk, su madre, anunció que la joven se encuentra con vida.

«Ahora tenemos más información de que Shani está viva, pero tiene una grave lesión en la cabeza y se encuentra en estado crítico», fueron las primeras palabras que comunicó Ricarda.

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023