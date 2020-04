¿Rachel McAdams regresará como Regina George?

A 16 de años del éxito de Mean Girls, la abeja reina está considerando regresar a la pantalla grande si es que Tina Fey se anima a escribir el guión para la secuela de una de las cintas más cool de los inicios de los dosmiles.

Rachel McAdams, en entrevista para Canada’s Heroes of Health, aseguró que sería interesante volver a interpretar a Regina George una vez más. Recordemos que hace un par de años Lindsay Lohan buscó la oportunidad de que la secuela y la reunión de las Chicas Pesadas se hicieran realidad, sin embargo, Tina Fey tomó la decisión de llevar la exitosa cinta a Broadway.

🎥 l Rachel talks about #TheNotebook and #MeanGirls and how she never expected they would become part of pop culture during LHSF Canada’s fundraiser for front line workers of COVID-19. Donate https://t.co/pksGMk80IF #rachelmcadams #heroesofhealth pic.twitter.com/vy5BCow6kT

— Rachel McAdams [RMO] (@rachelmonline) April 18, 2020