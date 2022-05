Los momentos más icónicos del festival Tecate Emblema

Después de dos años de espera por la pandemia, este fin de semana al fin se llevó a cabo la primera edición del festival Tecate Emblema. Valió la pena esperar, pues con un line-up variado y lleno de grandes artistas, su debut en la CDMX fue todo un éxito.

El festival no sólo nos acercó a los artistas más relevantes del momento de la música en español, como Danna Paola, Morat, Sebastián Yatra, Danny Ocean, Sech, Kali Uchis, entre otros, sino que también trajo de vuelta a México a dos grandes leyendas que fueron los artistas más esperados de la noche del viernes y sábado: Backstreet Boys y Gwen Stefani.

Con una presentación de poco más de una hora, cada uno de los invitados se encargó de prender el escenario con buena vibra y sus mejores éxitos. Tanto en el escenario principal Tecate Stage, como en Park Stage y Dream Stage.

Aquí te dejamos los highlights de esta primera edición que seguramente regresará para una segunda tan increíble o mejor que su debut.

Lo más destacado de Tecate Emblema

Viernes 13 de mayo

A pesar de ser una fecha complicada para los más supersticiosos, el festival empezó con el pie derecho en el Autódromo Hermanos Rodríguez a las 3:30 pm con Whiplash y Los Rumberos en distintos escenarios. Desde antes de la hora de inicio, los asistentes comenzaron a llegar para distribuirse a lo largo de los escenarios y las instalaciones interactivas que también fueron un detalle que destacó en este nuevo festival.

Desde spots de distintas marcas, en donde te podían maquillar, por ejemplo, hasta puntos de realidad aumentada que formaban parte de un rally que organizó Tecate para vivir una experiencia completa en el festival.

Uno de nuestros puntos favoritos fue la Chill Zone, en donde se encontraba una pipa con la cerveza más fresca que hayas probado en un concierto o festival. Créenos, si no te gusta la cerveza, es porque seguramente nunca has probado algo como esto.

También se montaron spots para rentas baterías para recargar tu celular, zona gourmet con comida deliciosa, y la zona VIP, que se encontraba justo al lado del escenario principal y desde donde se tenía una de las vistas más privilegiadas en un festival.

Danna Paola, triunfando como siempre

Aunque todo los invitados triunfaron con sus presentaciones, fue Danna Paola quien llenó el aforo del escenario principal y llevó la energía a otro nivel interpretando sus temas más recientes, así como las canciones que ya son un clásico, e incluso se dio el tiempo para cantar ‘Mundo de caramelo’, la cual fue coreada por gran parte del público. La cantante, visiblemente sorprendida por la cantidad que personas que acudieron a verla, brilló como nunca en un look Fendi, reafirmando lo agradecida que está con sus fans.

Danny Ocean

Apenas iban 20 minutos de Danna Paola cuando Danny Ocean comenzó su show en el Dream Stage, en donde por supuesto ‘Me rehúso’ fue el tema más coreado que hizo que el público no pudiera contener la emoción.

The Kid Laroi llegó a conquistar nuevos seguidores

Al inicio el escenario contaba con una asistencia considerable que poco a poco se fue llenando. Su carisma y amabilidad con el público hizo que más gente se quedara a ver su show, el cual detuvo en un momento para poder darle un autógrafo a uno de sus seguidores, y subir al escenario a otro. Su cercanía con el público no terminó ahí, pues para finalizar interpretó ‘STAY’ con 4 más de sus fans en el escenario.

Carly Rae Jepsen

Aunque fue un escenario con menos público, pues todos se estaban preparando para apartar lugar para Backstreet Boys, Carly conquistó a los presentes interpretando dos de sus temas más conocidos ‘I really like you’ y ‘Call me maybe’.

El momento más esperado de la noche

Más de tres cuartos del total de los asistentes al festival se encontraron en el escenario principal para recibir a los Backstreet Boys, quienes llegaron al escenario con una salida épica que enloqueció a sus fans. Apelando a la nostalgia de aquellos años de adolescencia, los integrantes de la boy band interpretaron sus temas más exitosos, se cambiaron de vestuario en pleno escenario, y hasta lanzaron su ropa interior al público.

Cierre con broche de oro

Para terminar esta gran fiesta, Diplo se encargó de poner el ambiente, mezclando los temas más populares del momento de la música en inglés, pero también sorprendió metiendo reggaeton del viejito y hasta cumbias.

Sábado 14 de mayo

Morat puso a brincar al público

Morat fue una de las agrupaciones más relevantes de la primera mitad del sábado. Interpretando sus temas más exitosos y un par de sencillos más nuevos, la agrupación colombiana llenó el escenario principal con fans que corearon todos sus temas.

El romanticismo de Yatra

Yatra llegó con un tracklist variado y bien pensado para poner al público a bailar primero, para después conmoverlo con sus temas más románticos. ‘Traicionera’ no pudo faltar e incluso se aventó un cover de ‘Baila esta cumbia’ de Selena Quintanilla.

Kali Uchis nos enamoró con Telepatía

El escenario principal se llenó con un solo propósito: escuchar y corear ‘Telepatía’ en vivo. Con un mono pegadito, la colombiana proyectó la seguridad que la caracteriza desde que puso un pie en el escenario. La cantante no sólo se volvió tendencia por su presentación, sino también por su interacción con Kenia Os en el backstage.

Oliver Tree demostró que Tecate Emblema es para todos

Con la energía que caracteriza a este artista, el escenario Park Stage se llenó de seguidores de todas las edades: desde padres que traían a sus bebés con lentes oscuros, hasta los veinteañeros e incluso adolescentes.

La reina de la noche: Gwen Stefani

Sin duda alguna, la mayoría de los asistentes del sábado fueron principalmente a ver a Gwen Stefani. El escenario principal se llenó de un público emocionado, que lo dio todo durante cada una de las canciones que interpretó la cantante, quien además recibió flores por parte del público.

Sin dejar de agradecer al público y expresar su amor por México, Gwen interpretó temas icónicos como ‘Don’t speak’, ‘Baby don’t lie’, ‘It’s my life’, ‘Hey babe’ y ‘Hollaback girl’. “Esta es mi vida gracias a ustedes… desearía poder hablar español para decirles lo agradecida que estoy”.

La cantante interactuó con el público y hasta le firmó el brazo a una de sus fans que le pedía su autógrafo para podérselo tatuar. La selfie no podía faltar, y aunque tuvo que acostarse en el piso del escenario para lograrlo, Gwen complació a su fan.

Sech y el perreo

Sech fue el artista que sin duda puso a bailar a los amantes de la música urbana en el escenario Dream Stage.

Galantis cerró la primera edición de Tecate Emblema

El dúo de productores suecos puso a bailar a todos los asistentes de Tecate Emblema que se quedaron hasta el final, con una mega fiesta que elevó la energía del público para cerrar con broche de oro esta primera edición que promete ser la primera de muchas más.