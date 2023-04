Maribel Guardia habla por primera vez tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

La madrugada del lunes 10 de abril fue un shock para todos la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de mensajes tanto de seguidores como de figuras públicas, quienes enviaban sus condolencias y mostraban su apoyo a Maribel y a sus familiares.

Tiempo más tarde se confirmó que el cantante y actor de 27 años sufrió un infarto agudo al miocardio que desafortunadamente terminó con su vida el pasado domingo. Tras un comunicado en su Instagram, Maribel Guardia prefirió manejar la situación de manera privada únicamente rodeada de familiares. «Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián», comentó este martes en la primera entrevista que dio tras la muerte de su hijo.

A pesar de ello agradeció todo el amor y cariño que la gente le ha enviado: «He recibido tanto amor de la gente (…) Yo no me lo esperaba, la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas, me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo, que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

No hay dolor más grande que perder a un hijo

Entre lágrimas, Maribel Guardia recordó los bellos momentos que compartió con Julián y habló sobre lo difícil que han sido para ella estos días: «No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie».

A pesar de ello le da tranquilidad saber que Julián partió siendo una persona amada por ella, por su nuera Imelda y por todas las personas que estuvieron en su vida. «Le doy gracias a mi esposo Marco por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, porque siempre fue incondicional con él. Tenían una relación increíble».

También comentó que así como ella ha estado y estará presente en la vida del pequeño José Julián, su nieto, la mamá de Maribel fue una parte muy importante en la vida de Julián Figueroa. «Ella fue una segunda madre para Julián (…) En lo que yo cantaba, ella lo cuidaba. Mi mamá fue una parte esencial de su infancia y [él] amaba a su abuelita con toda el alma».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

La última conversación entre Julián y Maribel

Con cariño, la actriz de 63 años recordó la última conversación que tuvo con su hijo un día antes de su fallecimiento. Julián Figueroa le pedía a su mamá diurex o algún tipo de pegamento porque su hijo le había hecho un dibujo que quería colgar en la pared: «Me dice: ‘Mamá, ¿tienes un diurex? Préstame un Kola Loka porque mira el dibujo que me hizo Julián’».

Imelda, la viuda de Julián, explicó que el pequeño había hecho un dibujo de dos leones para representarlos a él y a su papá. «Un dibujo que le hizo José Julián con un león grande y un león chiquito, porque el león grande era su papá y el león chiquito era él», comentó antes de romper en llanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IME GARZA (@imetunon)

El pequeño de tan solo cinco años adoraba a su papá. Incluso en una entrevista se le ve abrazarlo y decirle que ha sido un buen padre. A ojos de Maribel, «era un gran papá, le dedicaba mucho tiempo a su hijo, jugaba con él, lo crió increíble».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Julián 🤠 (@josejulianfg)

Hasta siempre, Julián Figueroa

Aunque en la industria musical Julián Figueroa tenía una trayectoria más grande, su carrera en el mundo de la actuación apenas comenzaba. «Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue», comentó Maribel.

Y aunque su proceso de duelo está empezando, la también cantante lo sobrelleva sabiendo «que el amor que siento por mi hijo va a durar hasta el día que me muera; que nos deja su luz, sus canciones, todas las cosas lindas que tengo de él en mi corazón, tantos recuerdos, todas las cosas que viví con mi hijo tan lindas».

No podemos imaginarnos el dolor que como madre Maribel Guardia está atravesando en estos momentos, pero le mandamos toda la fuerza en esta situación.