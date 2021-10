Lleva tus sombreros en otoño al más puro estilo de Carrie Bradshaw

¡Ya casi llega! Con todo y sus mejores amigas, Carrie Bradshaw estará nuevamente en las pantallas este diciembre y ya nos urge ver las nuevas aventuras de nuestros personajes favoritos, así como ver la nueva colección de sombreros que tiene el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. ¿Será que vuelve a imponer estilo?

Aunque poco hemos podido ver sobre los avances de Just like that, la secuela de Sex and the City, en EstiloDF no nos perdemos ni un solo detalle, y es que como en las temporadas pasadas, Carrie Bradshaw trae los sombreros más increíbles.

Carrie Bradshaw, de incógnita

Todavía no nos queda muy clara la trama de esta nueva temporada, sin embargo, nos han dejado ver que Mr. Bing y Carrie están pasando por un divorcio tormentoso, y tal vez esa sea la razón por la que intente pasar inadvertida en alguna situación peculiar.

Pero es que ese sombrero gris Oxford lo es todo, ya sea que lo quieras llevar con un atuendo en colores sobrios, o tal como el maravilloso equipo de vestuario hizo en esta ocasión, con un conjunto de base gris, rayas rojas y una bolsa de piel café.

Sombreros y más sombreros

Incluso en el adelanto que recientemente sacó la serie podemos ver que no nos perderemos de accesorios que nos llenen la pupila, como este sombrero color champagne que pueden utilizar todas aquellas mujeres que deseen un look más sofisticado y que contrasta muy bien con la colorimetría de Carrie Bradshaw.

Pero no te preocupes, si aún no tienes suficiente de los sombreros y como nosotras te apasiona dirigir todas las miradas de tu atuendo a tu cabeza, aquí te dejamos otros dos tipos de sombreros más que son perfectos para que lleves este otoño.

Con perlas

Nada como complementar tu look romántico este otoño con un sombrero con incrustaciones de perlas, es la elección ideal para pasar una tarde entre amigas en algún cafecito trendy. ¿No crees?

Turbante

Si bien este sombrero puede tener muchos colores y ser muy llamativo, puedes hacer de esta elección una más elegante y classy usando el turbante de un solo color, ¿Nuestra recomendación? El color canela.