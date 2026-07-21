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MrBeast se casa con Thea Booysen en una exclusiva boda privada

por: José Lucas

MrBeast, el creador de contenido con más suscriptores en YouTube, ya es un hombre casado. Jimmy Donaldson, nombre real del influencer estadounidense, contrajo matrimonio con la sudafricana Thea Booysen durante una ceremonia privada celebrada en Necker Island, la exclusiva isla de Richard Branson, en una boda que reunió a familiares y amigos cercanos tras varios años de relación.

El propio youtuber confirmó la noticia a través de Instagram con un mensaje que rápidamente se volvió viral: «Encontré a MrsBeast y fue el mejor día de mi vida», acompañado por una serie de fotografías de la ceremonia.

CRÉDITO: @mrbeast

Así fue la boda de MrBeast y Thea Booysen

La celebración comenzó el 14 de julio y se extendió durante una semana en el exclusivo resort privado de 74 acres ubicado en las Islas Vírgenes Británicas. Alrededor de 70 invitados participaron en distintas actividades como kitesurf, snorkel y convivencias antes del enlace.

La ceremonia fue oficiada por un amigo cercano de la familia. Para la ocasión, Thea Booysen lució un vestido personalizado de Nicole + Felicia Couture, mientras que MrBeast vistió un esmoquin de Ralph Lauren.

Durante la recepción, los recién casados compartieron su primer baile al ritmo de «Die With a Smile», de Lady Gaga y Bruno Mars. El menú incluyó sushi, carne Wagyu y pescados, mientras que el pastel fue de zanahoria, el favorito de la novia.

CRÉDITO: @mrbeast

Una historia de amor que comenzó en 2022

La pareja se conoció en Sudáfrica durante una cena organizada por un amigo en común, cuando MrBeast visitó ese país en 2022. Poco después iniciaron una relación a distancia que con el tiempo se consolidó.

En Navidad de 2024, el creador de contenido le pidió matrimonio rodeado de ambas familias. Desde entonces mantuvieron los preparativos de la boda con discreción y evitaron convertir el evento en un espectáculo mediático.

Thea, creadora de contenido y coautora de libros, aseguró que el matrimonio representa la continuidad de un proyecto de vida que ambos tenían desde el inicio de su relación. Por su parte, MrBeast había adelantado que deseaba una celebración íntima, sin cámaras adicionales más allá del fotógrafo oficial.

CRÉDITO: @mrbeast

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