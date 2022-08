Netflix apuesta por el contenido hecho en México

Siendo la primera plataforma de streaming en adquirir popularidad a nivel internacional, Netflix sigue preocupándose por mejorar y ofrecer a sus usuarios contenido que pueda satisfacer sus necesidades de entretenimiento, pero también que pueda generar un impacto positivo en las distintas regiones que abarca, al ser una ventana y aparador para todo el mundo del talento, contexto cultural, social y hasta político, además de la creatividad y las historias que se cuentan en México.

Siguiendo con su compromiso de impulsar el talento mexicano y generar producciones nacionales, el gigante del streaming ha decidido anunciar, justo unos días antes del Día Nacional del Cine Mexicano (15 de agosto), los productos audiovisuales hechos en México que podremos ver muy pronto, no sin antes reafirmar la visión del cine que comparten.

«El cine es el arte de escuchar lo que está alrededor de ti. Es fundamental escuchar al país ahora más que nunca con el compromiso de acercarnos al corazón de la gente», dijo el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo.

A su visión, el director de fotografía Rodrigo Prieto agregó que es «la búsqueda del entendimiento de cosas que de otra manera son difíciles de entender».

Netflix México apuesta por la inspiración de la literatura

Justo está próximo a hacer su debut como director con la cinta de ‘Pedro Páramo’, la adaptación del libro que desde su anuncio ha generado grandes expectativas.

En su búsqueda por contar nuevas historias, el equipo ejecutivo de Netflix se ha dado cuenta que el buen storyteller ha estado en México desde mucho antes del cine. Por eso han buscado inspiración en la literatura, preparando adaptaciones como la cinta ya mencionada, ‘No voy a pedirle a nadie que me crea’ de Fernando Frías; ‘Temporada de huracanes’, y ‘El último vagón’, dirigida por Ernesto Contreras (Sueño en otro idioma).

Otros títulos nacionales

¿Pero qué sería del cine sin distintas visiones, estilos y voces? Ver a México en el cine nos ayuda a entender que existen muchos Méxicos, todo depende del cristal a través del cual se observe, y todos son válidos. No porque alguien no viva nuestra realidad significa que no existe. Este nuevo boost para el cine mexicano también incluye:

-‘Bahía colorada’, producida por Mónica Lozano (Amores Perros) y dirigida por un nuevo talento: Ricardo Castro, egresado del CCC.

–‘Invitación a un asesinato’, una cinta de misterio y humor negro que también se basa en un libro, en este caso la novela de Carmen Posadas. El cast lo conforman Maribel Verdú, Regina Blandón, Manolo Cardona, Aarón Díaz, Stephanie Cayo y José María de Tavira.

–‘Fuga de reinas’, una comedia escrita y protagonizada por Martha Higareda, sobre cuatro amigas que deciden hacer un viaje juntas con todo y las encrucijadas que cada una pasa en su vida.

–‘La gran seducción’, el nuevo proyecto de Yalitza Aparicio, en donde compartirá créditos con memo Villegas y Pierre Luois, dirigidos por Celso García (La delgada línea amarilla).

3 apuestas de las que ya habíamos escuchado

–‘¡Qué viva México!’, dirigida, producida y co-escrita por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martin y Angelina Peláez.

–‘Ruido’, dirigida y escrita por Natalia Beristain, producida por Rafael Ley y protagonizada por Julieta Egurrola, Teresa Ruiz y Arturo Beristáin. Se va a estrenar en el Festival de San Sebastián y relata la vida de una madre que está dispuesta a hacer todo con tal de encontrar a su hija que ha desaparecido. De acuerdo con la directora, es una cinta que trata sobre el poder de lo colectivo y la posibilidad de encontrar esperanza en un tiempo como éste.

-‘BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades’, el nuevo proyecto de Alejandro G. Iñárritu que tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Es la primera cinta de Iñárritu filmada en México desde Amores Perros en 2000. Cuenta con las actuaciones de Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano, además del diseño de producción de Eugenio Caballero (Roma, Laberinto del Fauno) y el diseño de vestuario de Anna Terrazas (The Deuce, Roma).

Sin duda nos esperan muchas sorpresas por parte del cine mexicano que seguramente lograrán conquistar al público tanto nacional como internacional. ¿Cuál esperas con ansias?