North West se roba el show de Katy Perry

Como ya es costumbre, este fin de semana Katy Perry ofreció un concierto de residencia en Las Vegas. El espectáculo iba de manera normal hasta que la cantante de 38 años de edad vio entre el público una cara conocida.

«Es ella… ¡¿es ella North West?! Oh my God, North he visto todos tus TikToks.» dijo Perry en el micrófono mientras hacia una pausa entre canción y canción.

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, no dejaba de brincar y gritar de emoción, por lo que la interprete de ‘California Girls’ la invitó a subirse al escenario.

«Ya sé tu nombre, pero ¿cómo te llamas?» le preguntó la cantante a North cuando estaba en escenario. Pese a siempre mostrarse segura de sí misma, en esta ocasión la emoción era tanta, que North tuvo que hacer una pausa antes de decir tímidamente su nombre.

Katy explicó que la conoce gracias a los TikToks que hace, y la felicitó por ser tan buena bailarina. «Eres una muy buena bailarina, y ¿qué mejor manera de ser una buena bailarina que mostrándole al mundo tus mejores pasos?» dijo la cantante.

North pidió permiso a Perry para invitar a sus amigas al escenario con ellas, a lo que ella accedió y le preguntó por su edad. Cuando North contestó que tiene 9 años, Katy le contó que a esa edad ella empezó a cantar. «Fue cuando encontré mi pequeña chispa. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande?»

La respuesta de North tomó por sorpresa a todos. «Todo» Por lo que podemos esperar que la mayor de la nueva generación Kardashian de mucho de que hablar cuando sea más grande.

Por su parte, Kim Kardashian no dudó en compartir el gran momento que vivió su hija y lo acompañó de la frase: «Los sueños sí se hacen realidad.» ¿Crees que todo haya sido de manera casual y espontánea, o una pequeña sorpresa de su mamá?