Así fue el lujoso cumpleaños número 40 de Kim Kardashian

Kim no iba a permitir llegar a su cumpleaños 40 sin llevar a cabo una celebración al estilo Kardashian. Dicen que aunque estemos en tiempos de crisis, la creatividad -y en este caso los millones de Kim- ayuda a reunir a nuestros seres queridos en cualquier momento especial.

La empresaria tuvo un sorpresivo festejo, pero para sus invitados, Kim rentó un avión privado para trasladar a sus 30 amigos más cercanos a una isla privada alejada de cualquier contagio contra el COVID-19.

Por supuesto que al ser una figura pública tenía que ser responsable ante la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, razón por la cual hizo todo lo necesario para estar junto a sus familiares y amigos libres de coronavirus, mismos que llevaron a cabo una cuarentena días antes del espectacular festejo número 40 de la esposa de Kanye West.

Kim compartió cada momento de la celebración, en la cual lució impactante con un vestido dorado. A los invitados les rentó un bungalow propio; se estima que la celeb gastó miles de dólares, incluso se rumora que casi pagó un millón por su festejo.

«Después de 2 semanas de tener varias pruebas de salud y pedir a todos que realizaran cuarentena, sorprendí a mi círculo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudiéramos pretender que las cosas están normales por tan sólo un momento», dijo la celeb a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde compartió algunas fotos del festejo.

