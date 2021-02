Bárbara Mori celebra 43 años de estilo

«La Negociadora» se estrena este jueves 11 de febrero a través de Claro Video en Latinoamérica.

La historia cuenta con 12 episodios en esta primera temporada, en la que conoceremos a Eugenia Velazco (Mori), la negociadora más brillante en la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, una encumbrada abogada criminalista que está a punto de enfrentarse al reto más complicado de su vida, pero el pasado regresa para atormentarla.

El productor ejecutivo es el también actor Manolo Cardona , ex pareja de Mori, y la dirección estuvo a cargo de Juancho Cardona y David Ruiz.

, ex pareja de Mori, y la dirección estuvo a cargo de Al lado de la actriz figuran Diego Cadavid, Carlos Aragón, Ximena Ayala y Horacio García Rojas, entre otros.

Bárbara Mori

Entrevistada por Olman Castro

Hace tan sólo unos días Bárbara Mori celebraba su cumpleaños número 43, y como un gran regalo para sus seguidores, este jueves 11 de febrero estrena por Claro Video La Negociadora, una trepidante serie policiaca con la que regresa a las pantallas tras cinco años de ausencia.

En cuanto a cine, la reconocida actriz ha estado más activa; está por estrenar dos interesantes proyectos: Todo lo invisible (en abril), que aborda una emotiva historia sobre la ceguera, y Tú eres mi problema, una película que dirige Álvaro Curiel y que se estrena en mayo con motivo del Día de las Madres.

Siempre discreta sobre temas de su vida privada, la protagonista de Rubí comentó cómo su pareja, Fernando Rovzar, hace poco la motivó a cumplir un sueño que tenía desde hace muchos años, en el que tuvo que ocupar todo su tiempo y creatividad.

Además, reveló cómo su proceso de sanación interior, con el que se reconcilió con su pasado, la alentó a compartir de forma muy honesta y con el corazón en la mano su historia de vida en la charla TED Talk titulada “¿Miedo o amor? Tú decides”, que impartió el año pasado, donde reconoció que la fama y el éxito tras su papel en Rubí la llevaron a sentirse muy sola y vacía mientras vivía una “turbulencia emocional”, en la que también recordó la violencia de la que fue víctima durante su infancia.

Algo que dista mucho de lo que experimenta hoy en día como una sensible, comprometida y reflexiva profesional, amiga, madre, abuela y pareja. “Creo que para eso venimos al mundo: para encontrar un propósito en la vida que vaya más allá de ti y que más bien tenga que ver con ayudar al otro a través de lo que has vivido”, resalta esta admirable y talentosa mujer que pronto nos podría sorprender como una gran directora y guionista.

Los últimos personajes que has interpretado han sido mujeres muy valientes, y en el caso de La Negociadora no es la excepción, ¿qué te llamó la atención de este proyecto para ser parte de él?

Me encantaron los capítulos que leí, y desde hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar con los Cardona (Juancho y Manuel), que son gente a la que quiero muchísimo, pero que no se nos había dado la oportunidad para hacerlo. Juancho me había platicado mucho de este proyecto desde que lo estaba preparando, entonces me mandó los capítulos y me encantaron. Me senté con ellos y empezamos a hablar del personaje de Eugenia y de toda de la serie. También me dieron mucha libertad para colaborar con ellos y meterle las cositas que yo, como actriz, creía que le faltaban a mi personaje.

Luego hicimos trabajo de mesa muy exhaustivo para ver los guiones junto al equipo de escritores; fue un trabajo en equipo muy bonito. También tuve la oportunidad de trabajar con David Leche Ruiz, otro de los directores junto a Juancho. David es uno de mis mejores amigos de la vida, y ésta es la primera vez que trabajamos juntos como director y actriz. Hubo una atmósfera con mucha camaradería en la que había muchos colombianos, que son divinos, y con el cariño que siempre ha habido con Juancho, Manolo y Leche. Fue un ambiente de trabajo muy, muy padre.

¿Y sobre tu personaje? Imagino que requirió, además de una preparación psicológica, un entrenamiento físico importante…

Como dijiste, es una mujer muy fuerte, una negociadora de secuestros que se dedica a salvar vidas. Esa fue una de las cosas que me gustó más de interpretar una persona así, por el momento en el que estoy en mi vida personal, entonces me siento muy identificada con ese tipo de roles. Tuve que entrenar muchísimo porque nunca había hecho de policía, tenía que cargar armas, disparar, pelear y dar maromas. Hay una escena muy interesante en la que tengo un encuentro callejero con un personaje y nos agarramos a golpes, por lo que hay toda una coreografía que seguir. Entonces tuve una preparación muy importante para lograr que el personaje se viera lo más real posible. Tuvimos que entrenar muchísimo durante varios meses, pero estuvo muy bien. Fue muy divertido también entrenar con todo el equipo de chicos que nos ayudaron a lograr estas escenas en aspectos como saber cargar un arma, disparar y hacer persecuciones.

Estás por estrenar dos proyectos en cine: Todo lo invisible y Tú eres mi problema, ¿qué debe tener una película para que decidas hacerla, qué pesa más en tu decisión: la historia, el personaje, el elenco, el director?

Es un poquito de todo, ya que todo influye. Obviamente necesitas un buen guión y un buen desarrollo de personajes. Por eso me gusta tener un guión escrito para decir si me interesa, pero también importa mucho quién la va a dirigir o cuál es el elenco. Todo eso influye mucho en mi decisión, pero lo más importante es considerar si tengo algo que darle al personaje, que me identifique con él y que logre tocar mis fibras. Me gusta que siempre sea un proyecto que implique un reto para mí, que no sea algo fácil de hacer porque entonces me aburro. Me gusta hacer una preparación profunda para llegar a interpretar al personaje de la forma en que el director espera y como lo exige el guión.

Hablando de tu experiencia en cine, durante este periodo de pandemia terminaste de escribir un guión propio, ¿qué nos puedes contar al respecto?

Sí, justo aproveché este encierro para dejar fluir mi creatividad. Desde hace muchísimos años he tenido el gusanito de querer dirigir algo. Llevo ya 25 años actuando y he sido dirigida muchas veces, pero tengo esa sensación de que quiero estar detrás de las cámaras también. Escribí este guión que está muy inspirado en muchas cosas que viví en mi infancia, y lo estoy levantando para ver si lo puedo realizar como directora este año o el que viene.

¿Hubo algo en especial durante este tiempo que hizo que te enfocaras en terminarlo?

Como te dije, siempre he tenido ese gusanito de dirigir, pero no me había puesto a escribir un guión. Mi pareja es director, escritor y productor, él me inspiró mucho para sentarme a hacerlo. Me preguntó por mis sueños y le dije que uno era ese, entonces me dijo: “Ponte a escribir”. Básicamente me motivó a escribirlo, y aproveché esta temporada de pandemia, que fue ideal porque me permitió dedicarle el tiempo necesario y lo acabé.

Ahora que mencionas a Fernando Rovzar, ¿hay planes para trabajar con él en algún proyecto?

Ya trabajamos juntos cuando hicimos Amor, dolor y viceversa, que fue cuando nos conocimos, él era el productor, pero obviamente como director quiero que me dirija, entonces estamos pensando en hacer algo más adelante.

En tus redes sociales hemos visto mucho a tu perrito y un gato, ¿Siempre has sido pet lover?

Siempre he sido una amante de los animales. Ostin, el perrito que mencionas, ya lleva casi 14 años conmigo, y el gatito tiene un año y medio más o menos con nosotros.

Algo que llama mucho la atención en tus redes sociales son los textos con los que publicas las imágenes, los cuales suelen ser muy emotivos e inspiradores; ahora que terminaste tu guión, ¿has pensado en escribir un libro?

Me encanta leer y sí, mucha gente me ha dicho que escriba un libro; tal vez algún día lo haga, seguramente voy encaminada para allá. Me parece muy importante usar nuestras redes sociales con responsabilidad, sobre todo cuando somos personas que tenemos seguidores y que ellos se inspiran en lo que hacemos y decimos. Entonces me parece bien usar una herramienta, como una red social, con dicha responsabilidad y con la conciencia de poder aportar lo mejor de uno, como puede ser lo que uno lee o las cosas que te han cambiado o que te transforman la vida.

Eso quedó muy bien evidenciado en la charla que diste para un TED Talk organizado por la Ibero, donde te viste muy humana y compartiste aspectos muy personales, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue un paso muy importante que di porque fue la primera vez que compartí mi historia de vida, la cual callé por muchos años porque no la había sanado ni la había transformado. Todo lo que viví en la infancia me afectó mucho durante muchos años, y gracias a que hice mucho trabajo logré transformarla. Entonces me sentí lista para poder compartirla, y lo hice con la intención de que la gente que está viviendo o atravesando alguna experiencia de violencia, ya sea doméstica o algo similar a lo que platico en esa charla, pueda iluminar su camino de alguna forma y pueda inspirarlos a salir adelante o dejar atrás la adversidad. Creo que todas las historias fuertes que vivimos son experiencias que nos brinda la vida como oportunidades para transformarnos en mejores seres humanos y llegar al punto en donde puedas decir: “Ya sané y puedo compartir mi vivencia”. Si tú la escuchas y te sientes identificado de alguna forma o te sirve, hace que sea muy satisfactorio, pues creo que para eso venimos al mundo: para encontrar un propósito en la vida que vaya más allá de ti y que más bien tenga que ver con ayudar al otro a través de lo que has vivido. Fue una experiencia muy linda poder abrir mi historia al mundo y poder ayudar a la gente a través de ella.

¿Qué más te espera para este 2021?

Está lo de mi película que estoy tratando de levantar para dirigirla, además de los dos estrenos de cine que te comenté. También estoy contemplando algunos proyectos de televisión que están en puerta, vamos a ver cuál se puede dar primero. En fin, estoy preparando muchas cositas.

Hablando de televisión, ¿pudiste ver el remake de Rubí que hizo recientemente Televisa?, una historia que fue un parteaguas en tu carrera…

La verdad no tuve la oportunidad. Camila (Sodi) me habló cuando le ofrecieron la novela. Me dijo unas palabras hermosas, y yo le deseé todo el éxito del mundo. Es un personaje que hizo mucho en mi carrera y me catapultó de alguna forma; creo que a cualquier actriz que interprete este personaje le va a ir increíble porque es maravilloso, y si la actriz es buena, entonces va a ser una fórmula de éxito.