¡No lo podemos creer! Danna Paola y Ester Expósito confirman salida de ‘Élite’

¡Los fans de ‘Élite’ están devastados!

Con un emotivo video, Netflix anunció que cinco de los personajes más queridos de la exitosa serie española ya no formarán parte de la cuarta temporada de la serie.

Se trata de Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Álvaro Rico (Polo) y Jorge López (Valerio), quienes en la publicación destacan qué fue lo mejor de formar parte de esta producción y agradecieron a su público por mantenerse pendientes de su trabajo. Como era de esperarse, hubo quienes no pudieron contener las lágrimas al decir adiós a este proyecto. Míralo:

De inmediato, las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. Y es que, hay quienes aseguran que no volverán a ver la serie, pues sin esos personajes no será lo mismo.

Por ahora, no queda más que esperar a que esté lista la siguiente temporada, la cual se rumora que será la última. Sin embargo, nosotros creemos que sin Danna Paola y Ester Expósito definitivamente no será lo mismo.

¿Qué te parece esta noticia?