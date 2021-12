¿Shakira y Gerard Piqué tienen planes de boda?

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010, durante la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, cuando ella interpretó el tema oficial del evento y desde entonces no se han separado hasta conformar una linda familia. ¿Pero será que el cuento de hadas también tiene una boda?

Los rumores se desataron después de que en una entrevista se le cuestionara al ex manager de la colombiana, Jairo Martínez, sí Shakira y Gerard Piqué llegarían al altar en algún momento.

Su respuesta lo fue todo para que los fans comenzaran a especular sobre una posible boda pues aseguró que la cantante se encuentra en una etapa muy feliz de su vida, por lo que no sería raro que decidiera casarse con el futbolista.

¿Qué piensan Shakira y Gerard Piqué sobre el matrimonio?

En una ocasión, la artista reveló que no le llama la idea de casarse, pues piensa que eso podría cambiar la relación que tiene con Gerard y desaparecer el romance.

“No estamos casados. La verdad es que el matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como ‘la esposa’”.

Sin embargo, no se ha dado a conocer si la intención de Gerard Piqué es la de formalizar aún más la relación, llevando a la colombiana al altar.

Aunque todo parece indicar que por el momento todavía ninguno de los dos tiene planes de casarse en un futuro próximo, si se sabe que la relación entre la familia de Shakira y Gerard Piqué es buenísima.