Premios gobe reconoce a las mujeres líderes del 2022

El pasado 31 de marzo la agencia de posicionamiento e imagen pública Gobe The First llevó a cabo los Premios GOBE 2022 para reconocer a Mujeres Líderes en diversos rubros.

En la alfombra roja estuvieron entre muchos otros: Beatriz Aviña, Yasmin Hani, Tania Cobos, Martha Mosqueda, Carolina Del Ángel, Tere Yañez, Elisa Ramírez, Wendy Arteaga, Concha Valadez, Elba Cisneros y su hijo, Leticia Camacho e hijos, Salvador Ibarra, Alejandra Quintana, Patricio Cabezut, así como entrevistas a cargo de la señora Raquel Méndez con las diferentes premiadas y personalidades que nos dieron una breve reseña de su gran poder femenino.

Entre las asistentes y premiadas podemos mencionar a la señora Kena Moreno que en 1963 funda KENA, la primera revista femenina totalmente mexicana y la señora Florinda Meza actriz, productora, escritora, cantante y locutora mexicana.

Conoce a todas premiadas en el siguiente LINK

Premios Gobe reconoce a Mujeres Líderes del 2022

Las premiadas fueron:.

Yolanda Gudiño, Yeriley Aguilar, Florinda Meza, Tania Cobos, Wendy Arteaga, Lina Rodríguez, Carolina Socol, Beatriz Aviña, Martha Mosqueda y Leticia Camacho.

Martha Sánchez Navarro, Letty Lagos, Anay Palomeque, Kena Moreno, Maribel Delgado, Nallely Pimentel, Araceli Diez, Elaine Hampton y Marlene Pasini.

Martha Zamora en representación de María Eugenia Ríos, Monica Guerra, Patricia Garrido, Elba Cisneros, Carolina Cadena, Fernanda Palma, Concha Valadez, Raquel Méndez y Alejandra Quintana.

Nayeli Prado, Yasmin Hani, Tanya Smeke, Tere Yañez, Leslie Medina, Verónica Oliva, Patricia Ortiz y Elisa Ramírez.

En dicho evento se nombro embajadoras a cuatro mujeres extraordinarias: Brenda Gómez, Araceli Diez, Martha Mosqueda y Anay Palomeque, las cuales son y serán una fuente de inspiración por sus destacadas trayectorias profesionales y su gran labor altruista en beneficio de la sociedad.

Los invitados esa noche disfrutaron de una deliciosa cena y diversos postres, así como la música de la DJ Monica Guerra.

La conducción del evento corrió a cargo de Raquel Méndez (la señora del clima) y Andrés Bonfiglio ( CEO y Director General de Gobe The First).

Los fundadores de Gobe The First son Andrés Bonfiglio, CEO. Con una experiencia de más de cuatro décadas en medios de comunicación, teatro, televisión y música en un grupo de los 80 ‘s “Fresas con Crema” que junto a Carolina Del Ángel en la Dirección Comercial y Relaciones Públicas han logrado amalgamar una dupla y expertice con sus colaboradores y a su vez se han convertido en catalizadores de Líderes, Empresarios y Profesionales en diversos rubros, llevándolos a un crecimiento exponencial de su marca personal y empresarial, posicionando en los diferentes medios impresos y digitales, por medio de sus alianzas estratégicas y vinculaciones. Gobe The First hoy es la agencia más importante del País, y próximamente abriendo brecha en LATAM y USA.

