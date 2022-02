Revive tus historias favoritas de Disney en este lugar de ensueño

Todos recordamos esas historias que marcaron nuestra infancia haciéndonos soñar con la magia de los personajes de Disney, y esta cafetería nos remonta a ese mundo de fantasía en el que podemos ser felices para siempre.

Ubicada en Ezequiel Montes, Cuauhtémoc, CDMX, Doncella café es una cafetería que está diseñada y decorada con diferentes murales, lámparas, estatuillas, puertas, mesas y sillones al estilo de algunas películas de Disney.

En este lugar podrás encontrarte en la escalera, a los famosos ratoncitos Jack y Gus subiendo la llave que abre la puerta del dormitorio de cenicienta, también podrás tomar consultar el menú y ser el huésped favorito al estilo de la bella y la bestia o ¿Qué tal bajo del mar? Con un gabinete escénico de la sirenita.

Un mágico sitio en el que podrás trotar la lámpara del genio y pedir 3 deseos, pero ¡Cuidado! No muerdas la tentadora manzana que la bruja de Blanca Nieves ofrece a través de una puerta. Lo que si puedes comer es todo lo de su mágico menú, tal y como un ‘Gastón’, pero espera, no te emociones, no es como que tengan en su cocina miles de guapos Gastones esperando llegar a tu mesa, se trata de un croissant gratinado con diu de alcachofa y espinacas, jamón serrano, huevo pochado, servido con un delicioso ensalada.

Dentro de lo más destacado de su menú es el Dragón Guardian que consiste en un sandwich de pollo frío con salsa de naranja y jengibre acompañado con ensalada de pepino, ajonjolí y mayonesa de sriracha, servido con papas fritas, aunque si tu apetito no es tan grande, pero tu antojo si, un postre de ‘rosa encantada’ será ideal.

Deja que la hora del té se convierta en un sueño con el té de Lumiere hecho a base de tisana de fresa, canela, almendras y oro comestible sin cafeína o para jorrar a tus ancestros un té de la Geisha es lo que necesitas y quizás te haga como un grillo con suerte.

¡Vive esta mágica experiencia en Doncella café!