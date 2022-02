Saca tu lado fit con esta divertida colección de playeras

Siendo fiel a su filosofía de que un estilo de vida en balance puede ser divertido solo si lo disfrutas, la marca internacional de cerveza premium light más vendida en México, Michelob Ultra, junto con Michelob Origins, presenta por primera vez en nuestro país una exclusiva colección de las primeras playeras fit, edición limitada.

La inspiración de esta colección se basa totalmente en la inclusividad en el deporte, incitando un balance en donde todos pueden hacer deporte, sin importar si corres seis maratones al año o corriste en tu casa, si te tomas una o cinco cervezas.

Para Michelob Ultra, los elementos que no pueden faltar para alcanzar tus objetivos fit son esfuerzo, dedicación, pasión e intensidad, sin embargo, para lograrlo es indispensable equilibrar la balanza complementándola con el lado fun de una vida activa, es por esta razón que nace Michelob Origins.

La edición limitada de 1,500 piezas elaboradas con sistema Dry-Fit, que aporta comodidad y frescura, fue diseñada por ocho inspiradores ilustradores mexicanos: Dave Ordnajela, Dozer Girl, Mónica Loya, Pogo, Roji, Raúl Urias, It’s a Living (Ricardo González) y Hola Lou, quienes con su particular estilo las convierten en artículos de colección que todos querrán tener, pues son un súper must para crear un look fit & fun en cada entrenamiento.

Además, no solo tienen diseños únicos y originales, el tejido de microfibra repele el sudor, por lo que te sentirás mucho mejor y con mayor comodidad mientras te activas. Las exclusivas piezas de Michelob Origins ya están a la venta en Lust Masaryk.

Con ello, Michelob Ultra y Michelob Origins se suman a una tendencia deportiva, conquistando la moda con su auténtica propuesta donde lo importante es divertirse y disfrutar un estilo de vida en equilibrio.