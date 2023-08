¿Se enciende la flama del amor entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr.?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity llegó con nuevos jueces, nuevos participantes y ¿será que también nuevos romances? Estas últimas semanas han crecido los rumores de una posible relación entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. Te contamos todos los detalles.

¿Existe una relación entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr.?

A estas alturas de la competencia en la que quedan menos de 10 participantes concursando para obtener el título del mejor cocinero, es más fácil ponerle atención a las celebridades más allá de sus habilidades culinarias.

Todo ello, aunado a los comentarios de sus compañeros dentro de MasterChef Celebrity, han hecho surgir los rumores de que existe química entre Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. ¿Lo has notado mientras ves el reality?

Probablemente dentro de la cocina más famosa de México las estrellas están tan concentradas en dar lo mejor de sí que los sentimientos se quedan de lado. Sin embargo, Ivonne Montero, quien acaba de salir de la competencia hace una semana, dio su opinión al respecto.

«Todos los veíamos, yo los vi siempre juntos, alegres… no había un coqueteo así sexual porque no lo vi, había mucha cercanía entre ellos, una gran complicidad, una gran afinidad entre ambos. No te puedo decir más que eso, pero sí se veían bien juntos», comentó la actriz.

Esto es lo que opina Biby Gaytán

Aunque algunos, como Ivonne, piensen que Fabiola y Eduardo hacen una linda pareja, inmediatamente el internet empezó a atacar a Campomanes debido a la gran diferencia de edad que existe entre ellos.

Mientras que Eduardo Capetillo Jr. tiene 28 años, la mexicana es más de dos décadas mayor que él, pues tiene 51 años. Y sabemos que el amor lo puedes encontrar a cualquier edad y con cualquier pareja, pero parece ser que cuando la mujer es mayor existe un problema más grande que cuando es a la inversa.

Una de las personas que ha mostrado su inconformidad con esta supuesta relación es nada más y nada menos que la mamá del actor: Biby Gaytán.

La cantante parece no estar de acuerdo con la cercanía que existe entre Campomanes y su hijo, pues de acuerdo con algunos medios, Gaytán resalta que por la diferencia de edad, más que su novia, podría ser su mamá.

Fabiola Campomanes habla al respecto

Finalmente, parece ser que todo se queda en rumores, pues en una reciente entrevista realizada a Fabiola Campomanes, la actriz deja ver que sí está en una relación, pero el joven Eduardo Capetillo no es parte de la ecuación.

«Yo, así que digas soltera soltera, no estoy. A uno no le gusta que le inventen cosas, uno tiene que cuidarse, más cuando la persona con la que estás no es parte de este medio», confesó Campomanes.

Lo que sí admite es que lleva una muy buena relación con Eduardo Capetillo Jr., pero no es más que amistad. «¿Por qué la gente es así? ¿Por qué inventan cosas? Qué feo que cuando alguien te cae bien y te llevas bien, la gente luego luego lo quiera transformar en otra cosa», fueron los comentarios de Fabiola.