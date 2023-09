Shakira es criticada por Jaime Lorente, actor de “La Casa de Papel”

Este año ha sido uno de los más exitosos dentro de la carrera musical de Shakira, pero parece ser que no todos están conformes con esto. No sólo Piqué está resintiendo el éxito de su ex esposa, sino que también Jaime Lorente, quien interpretó a Denver en “La Casa de Papel”, no está de acuerdo con la nueva ola de fama de la colombiana.

¿Descontento o ventana de oportunidad?

A través de su cuenta X (Twitter), el español Jaime Lorente ha dejado muy claro que no es fan de Shakira. Sin andarse por las ramas, lanzó un mensaje directo a la cantante expresando su opinión sobre ella.

«Que pereza das shakira» fueron las palabras que escribió el actor hace unos días. Y aunque no etiquetó a la colombiana, los seguidores de Shaki no tardaron en defenderla insinuando que lo único que quiere Lorente es colgarse de la gran fama que la colombiana está teniendo.

Que pereza das shakira — Jaime Lorente López (@jaimelorente) September 24, 2023

«Que pereza da la gente que se aprovecha de algo para ser relevante!», «Jajjaja, cuando hay que colgarse de alguien 1000000% relevante para tratar de ser siquiera un 0,0001% relevante» y «seguro a Shakira le preocupa mucho tu comentario», fueron algunas de las respuestas que recibió el también cantante.

Y aunque la mayoría de las reacciones son en apoyo a Shakira, no faltaron aquellos que se pusieron del lado del actor de “Élite”: «Así es, demasiado ego tiene, entendía en un inicio cada uno tiene su proceso para superar situaciones pero cundo esto ya es repetitivo demuestra cero superación y 100% patética»

seguro a Shakira le preocupa mucho tu comentario pic.twitter.com/bzon6Fyg4F — Brahian Salazar (@Brahian_salazar) September 25, 2023

La respuesta de Shakira

Esta no es la primera vez que Jaime Lorente se expresa mal de la cantante. Sin embargo, ni entonces ni ahora Shakira le ha dedicado alguna interacción. Y aunque no hace mucho de este nuevo comentario por parte de Lorente, Shaks tiene problemas más grandes en los que pensar.

Recientemente se anunció que la Fiscalía española llamó a Shakira a una Audiencia que se llevará a cabo en pocas semanas. A pesar de que el juicio se efectuará en Barcelona, la artista podrá participar desde su casa en Miami.

El 20 de noviembre será juzgada por defraudar 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014, además de 5.3 millones respectivos a los ingresos que generó en 2018 con su gira “El Dorado”.

De acuerdo con las autoridades, Shakira disminuyó el monto a pagar a través de sociedades que no tienen ninguna actividad empresarial. Esto supone que sólo se utilizaron como recursos fiscales con el fin de disminuir el importe a pagar.