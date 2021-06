El look vaquero de Dua Lipa inspirado en Ana Bárbara

Entre sus looks y el gran amor que la cantante le tiene a Versace, lo que es un hecho es que nuestra it girl es Dua Lipa. No hay canción que esté entre el top 50 de Spotify y no hay outfit que nos siga inspirando a sus millones de fans. La intérprete de Levitating la sigue rompiendo, ahora nos sorprendió con un estilo con el que jamás hubiéramos imaginado verla, pues se robó el spotlight luciendo prendas de vaquera ultra hot, por lo que estamos seguros que ya es una nueva trend que toda fashionista quisiera tener en su clóset.

Lo que de verdad es para aplaudirle es el sombrero, un accesorio imperdible, y no sólo porque como mexicanos amamos los sombreros, sino por que éste además está diseñado de la mano de una mexicana.

Estos sombreros también los lleva Ana Bárbara, así que no andaba tan pérdida nuestra Dua Lipa, pues no hay nadie mejor que sepa portar un sombrero classy y con estilo que la intérprete de «Bandido».

El nuevo sencillo de Lipa, ‘Love Again’, ya anda con todo, y es que no está para despreciarse esta rolita popera, ya que es un homenaje a ‘Your Woman’, one hit Wonder en los 90’s.