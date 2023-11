¡Sin maquillaje! Paris Hilton se muestra al natural en Las Vegas

Paris Hilton, quien estuvo de visita en Las Vegas para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, lució outfits increíbles, desde un total look negro hasta un brillante traje de piloto de carreras en colores blanco, morado y rosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton)

“Todos enciendan motores”, fue el primer mensaje que Hilton publicó en su Instagram junto con una galería de fotos. Luego compartió: “Lo pasamos genial haciendo DJ para el @Hilton X @McLaren”, para finalmente asegurar: “¡Fue tan increíble ser parte de la primera Fórmula 1 en Las Vegas! ¡¡Qué momento tan increíble para la historia!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton)

Sin embargo, no todo es glamour en la vida de la socialité más famosa del mundo, ya que también fue captada sin maquillaje, con gorra, una sudadera y su pijama de animal print. Todos hemos sido ella en algún momento, así que no juzgamos y celebramos que la heredera de 42 años no le importe salir en fachas a la calle.

¿Inventó las selfies?

En medio de sus publicaciones sobre su experiencia en la Fórmula 1, compartió una galería de fotos con Britney Spears, la Princesa del pop, asegurando que ellas, hace 17 años, habían inventado las selfies.

“¡Hace 17 años, Britney y yo creamos la selfie! Etiquétame en tus selfies más épicas para celebrar el invento más emblemático”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton)

Dicha publicación ha causado revuelo, muchos usuarios aplauden su invento y reconocen que ambas mujeres estaban adelantadas a su época, mientras que otros lo ponen en duda y se ríen de ella. Hay quien opinan que el verdadero inventor de la selfie es quien les tomó las fotos. ¿Tú qué opinas?

Hilton cada año celebra el aniversario de lo que ella llama “su invento”, pero no, lo cierto es que esta práctica se remonta a 1839, ya que se cree que el primero en tomarse una fue Robert Cornelius en su tienda de lámparas en Filadelfia, Estados Unidos.