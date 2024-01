Subastarán el icónico tutú de Carrie Bradshaw

«Agarré esa falda de tul y pensé: ‘vamos a tomarla'», cuenta en sus memorias la estilista Patricia Field al hablar sobre la icónica prenda que se hizo famosa gracias a la entrada de la serie Sex and The City.

Este tutú tan icónico de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), que fue encontrado en una tienda vintage de Midtown Mahnattan, Nueva York y costó cinco dólares, ahora será subastado el 18 de enero y se espera que se venda entre 8 mil y 12 mil dólares. La pija inicial es de 2 mil dólares.

La subasta está a cargo de la casa Julien’s Auctions, que organiza el evento Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion conformado por más de 120 lotes.

Hay prendas y accesorios de mujeres como Marion Cotillard, Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, Nicole Kidman, Audrey Hepburn, Donna Summer, la princesa Diana, Cher, Lady Gaga, Whitney Houston y Khloe y Kim Kardashian, entre otras.

La pieza más cara es un vestido verde 1961 Givenchy Ensemble que le perteneció a la princesa Grace Kelly, de Mónaco. La prenda la usó en Washington D.C. cuando visitó al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy y a su esposa Jacky. Se estima que recaude más de 60 mil dólares.

La historia de la icónica pieza

Esta pieza se hizo famosa e icónica por accidente, más allá de haberla encontrado en una tienda de segunda mano, no estaba pensada para que apareciera en el tema de apertura de Sex and the City.

El personaje de Parker originalmente iba a usar un vestido de pasarela de Marc Jacobs de la colección Primavera 1998, pero Field quería peinarla con algo que no fuera específico de la época para que no saliera de moda. Le mostró la falda a Sarah, a quien le encantó la idea.

Parker volvió a ponerse la falda de tul en la película Sex and the City (2008), en la que Carrie está limpiando su armario mientras realiza un desfile improvisado para modelarle a sus amigas y decidir que piezas se van y cuáles se quedan.

Hay un total de cinco faldas de tutú utilizadas para los créditos de apertura de la serie, esta falda es una de las cinco originales y va acompañada de un Certificado de Autenticidad firmado por Patricia Field. Parker posee otra.