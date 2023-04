True Thompson se convierte en la mejor vestida de las Kardashian

Apenas cumplió 5 años y True Thompson ya demuestra su talento natural para la moda. La hija mayor de Khloé Kardashian no solo tiene encanto natural, sino que también muestra un estilo a la moda y adecuado para su edad.

En esta ocasión, para celebrar su cumpleaños número cinco, la pequeña decidió llevar un outfit especial y también un poco de makeup infantil para lucir radiante.

Pero su look no lo logró ella sola, sino que tuvo ayuda de profesionales. Es decir del beauty squad de su mamá, quienes sin duda están creando a la próxima beauty queen de las nuevas generaciones.

Fueron el estilista Andrew Fitzsimons y la makeup artist Ash K Holm, reconocidos nombres de la industria, quienes le dieron a True uno de los mejores looks que una niña de 5 años podría lucir. Incluso Khloé ha bromeado con que su hija le robará a su equipo de maquillaje y peinado.

El atuendo se compuso de un vestido rosa palo de doble capa a la altura de las rodillas. Un delicado tul le dio forma a las mangas y el cuello alto, con cristalería en el centro para dar forma a su personaje animado favorito, al número 5 por tu cumpleaños, y las iniciales de su nombre en el cuello: TT.

Para complementar el look, True lució unos clásicos Converse blancos, y un chingo alto para darle protagonismo a su melena ensortijada. Como accesorios, True llevó dos pulseras de perlas, un collar a juego con su nombre y unos aretes discretos.

“True, debiste haberme escuchado desde el cielo porque recé por ti por muchos años. Debí de haber hechos algo bien, porque he sido bendecida con una de las más gentiles, empáticas, cariñosas, felices, agradecidas y juguetonas niñas. Soñé con mi hija desde hace mucho tiempo, pero mis sueños no eran ni siquiera cercanos a la realidad con la que Dios me bendició.” Escribió Khloé en una publicación de Instagram que le dedicó a su hija por su cumpleaños.