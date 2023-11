Vive una experiencia con estilo al lado de Danna Paola y más celebs

¿Eres amante de la moda y el estilo? Entonces tenemos el plan ideal para ti para empezar diciembre. Se trata de la llegada de Shein House a la CDMX, en donde podrás vivir una experiencia única mientras descubres las tendencias más top del momento y escuchas, de la mano de influencers y celebridades, los mejores tips de bienestar, belleza y empoderamiento. ¡Ahora sí!, que el mundo se prepare para escuchar tu mejor versión conquistando el 2024.

Shein House estará abierta del jueves 7 de diciembre al 10 de diciembre en Durango 275, en la Roma, de 11:00 am a 8:00 pm, excepto el primer día, en donde el horario será de 11:00 am a 4:00 pm. La entrada es gratuita a todas las actividades que habrá en este espacio, pero tienes que registrarte para poder apartar tu lugar.

¿Qué encontrarás en Shein House?

Además de un showroom en donde podrás ver sus colecciones más emblemáticas, también podrás probar con un cambio de peinado y maquillaje con profesionales, en el Make Up & Hair Station, o ganar premios especiales en la alberca de pelotas. Y sí, así como te lo dijimos en el título, también podrás asistir a una conferencia con Danna Paola y otras influencers como Lizeth Selene, Alexa Moreno, Xime Ponch, Doris Jocelyn, Karla Huerta y Mika Vidente, quienes hablarán desde su experiencia para inspirarnos a llevar una vida más equilibrada y empoderada.

Ojo, también habrá talleres y hasta pasarelas con algunas de las colecciones. Así que sin duda es un evento que toda fashionista debe presenciar.

Y como sabemos que tú, al igual que nosotros, te preocupas por el medio ambiente, seguramente te gustará saber que en esta experiencia también podrás encontrar un espacio dedicado a The Next Cycle, una propuesta de la marca que invita a las personas a donar la ropa que ya no usan para darle una nueva vida y reutilizarla en prendas nuevas. Así que aquí hay un buen pretexto para hacer una limpieza de tu clóset, la cual además será recompensada con regalos y giftcards.

EstiloDF te lleva a vivir esta experiencia

¿Quieres asistir a la conferencia de Danna Paola y hacerte un cambio con un peinado y makeup increíbles? Nosotros te llevamos. Tenemos un pase doble preferencial para que no tengas que hacer filas y puedas disfrutar de todo lo que esta experiencia tiene para ofrecerte, incluidas las conferencias con todas las invitadas especiales.

Para participar sólo tienes que:

Comentar en el tweet dedicado a este Giveaway qué es lo que más te gusta de Shein.

2. Seguir a @shein_mex y a @estilodf en Instagram.

3. Registrarte AQUÍ para asistir cualquiera de los tres días.

4. Mandarnos un correo con los screenshots de IG y tu usuario de X a port[email protected] comentando a qué actividades te gustaría asistir.

El comentario en X con más likes y que haya seguido las indicaciones de manera correcta se llevará el pase doble. Y el segundo comentario con más likes, un cupón por $1,500 para uso válido en Shein en línea.

Es importante que consideres que NO habrá Meet&Greet con ninguna invitada, incluida Danna Paola, y el pase preferencial sólo te permitirá entrar a la conferencia en donde participarán, cuyo cupo es limitado. Tienes hasta el 29 de noviembre a las 13:00 horas para participar. ¡Mucha suerte!