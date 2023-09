Yuya revela el problema de salud al que se enfrenta

La influencer mexicana suele ser reservada sobre su vida privada. Sin embargo, hace unos días dejó entrever un poco de lo que está viviendo actualmente. Yuya compartió con sus seguidores un problema de salud que ha estado enfrentando desde hace varios meses.

El problema de salud de Yuya

Yuya es una de las influencers más queridas de México. Su trayectoria en redes sociales es de las más antiguas y por lo tanto ha aprendido a cuidar su vida privada. No obstante, hace algunos días la mexicana compartió con sus más de 16 millones de seguidores una afección con la que está lidiando en estos momentos.

«Mucho jijijijaja pero ahora en camino a inyectarme la cabeza porque desde hace varios meses que estoy en un serio debate con la alopecia», fueron las palabras que Yuya escribió en una historia de Instagram.

Por el momento no ha compartido algo más al respecto, y a juzgar por las últimas fotos que ha publicado creemos que el tratamiento al que se está sometiendo la empresaria está resultando.

¿Qué es la alopecia?

Probablemente has escuchado esta palabra en la televisión o la radio, pues es común que se mencione para promocionar productos para el cabello. Pero por si no lo has hecho, te contamos que la alopecia es una afección que provoca la pérdida de cabello.

En algunos casos sólo se presenta en el cuero cabelludo y sus efectos pueden ser reversibles con el tratamiento adecuado. En otros, este padecimiento puede presentarse en distintas partes del cuerpo y es posible que sea permanente.

Una de las causas principales es la genética, sin embargo, también se puede presentar por cambios hormonales, estrés, exceso de productos con toxinas dañinas y mala alimentación.

Es normal que a lo largo del día se pierdan alrededor de 100 cabellos, pero si notas que la cantidad aumenta o se presenta un debilitamiento significativo en tu cabello es recomendable acudir con el dermatólogo. Definitivamente te ayudará a combatir este problema, recuperar tu autoestima y dejar de esconderte detrás de gorras y sombreros.