Adéntrate en la Navidad con estas fantásticas películas

¡Feliz Navidad!, ya sé, ya sé, faltan más de 40 días para poder celebrar tan hermosa fecha; sin embargo, nadie nos impide irnos preparando, y una de las mejores maneras de hacerlo es viendo películas navideñas.

Así que alista tu chocolate caliente, ponche, café o tu bebida favorita, agarra una mantita y acomódate en tu cama o sillón y prende el televisor, que aquí te recomendaremos algunas películas “extremadamente navideñas” para soñar, reír, enamorase o simplemente dejar de pensar en lo abrumadora que es la vida

En Vix

El sabor de la Navidad (16 de noviembre)

Producida por Salma Hayek Pinault, es la nueva película original de esta plataforma. La cinta presenta tres historias paralelas que giran en torno a la celebración de la Navidad en Ciudad de México.

En la primera, una hija distanciada busca reconciliación con su familia. En la segunda, dos amigos ponen a prueba su amistad al trabajar compitiendo como Santa Clauses en la Alameda Central. Y en la tercera, una solitaria chef que prepara cenas navideñas para otras familias confronta sus sentimientos hacia su ayudante en la cocina.

En Netflix

La familia Claus 3 (8 de noviembre)

Cuando la entrega de regalos sale mal y el abuelo Noël se mete en problemas, los hermanos Jules y Noor deben trabajar juntos para salvar la Navidad.

Mejor Navidad ¡imposible! (16 de noviembre)

Cuando por esas cosas de la vida, sus familias terminan juntas en Navidad, Charlotte se propone probar que la de Jackie no es tan perfecta como se ve.

Los tipos malos: Una Navidad muy mala (30 de noviembre)

El Sr. Lobo y sus amigos delincuentes deben volver a despertar el espíritu navideño en la ciudad para continuar con su atraco anual de Navidad.

En HBO

El misterio de la navidad

Esta película le gustará a tu niño interior. Resulta que hace 100 años, un pequeño descubrió una tira de cascabeles mágicos de Papá Noel en Oregón, lo que provocó un periodo de prosperidad y paz en su pequeña ciudad. Ahora, a pocos días de Navidad, los cascabeles desaparecieron y un grupo de niños intentará resolver el caso. ¿Lo lograrán?

Navidad cancelada

Con las actuaciones de Hayley Orrantia, Janel Parrish y Dermot Mulroney, esta loca historia te volará la cabeza. ¿Qué harías si descubres que tu papá sale con una de tus excompañeras de la escuela? Pues eso le pasó a Emma cuando se enteró que su papi salía con su peor enemiga. Así que emprende una misión para separarlos.

Prime Video

Algo de Tiffany’s

Una confusión con unos anillos de compromiso hace que esta historia sea digna de verse. Ethan acude a la histórica joyería Tiffany’s para comprarle un anillo a su novia, porque desea casarse con ella; sin embargo, al salir atestigua un accidente de tránsito de Gary Wilson, quien también acaba de salir de Tiffany’s, pero con aretes para Rachel Meyer. Las cajas se confunden y la aventura inicia.

Love Actually

Vamos cerrando esta lista con clásico de la Navidad y esta historia no podía faltar. Una comedia romántica británica protagonizada por Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney y Keira Knightley, que nos cuenta cómo el nuevo primer ministro británico se enamora de una empleada del personal de servicio de la residencia oficial. Lo que todos deseamos que nos pase alguna vez. Además, aquí aparece “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.

El Grinch

Si odias la Navidad o sólo quieres pasar un rato de diversión, esta historia es para ti. Ya ni te contamos de qué va, porque seguramente hasta los diálogos te sabes, pero está bien, es un clásico y es casi una obligación verla en esta temporada.