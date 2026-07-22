Aylín Mujica aclara que no creó la colecta de GoFundMe, pero confirma que fue organizada por amigos de su hijo

La actriz Aylín Mujica confirmó que la campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios y la repatriación de su hijo Mauro Menéndez es auténtica. La iniciativa, organizada por amigos del joven DJ, busca apoyar a la familia tras su fallecimiento ocurrido el pasado 16 de julio en Barbados.

A través de un mensaje de audio enviado a la periodista Elisa Beristain, la actriz aclaró que, aunque ni ella ni el padre de Mauro, Osamu Menéndez, iniciaron la colecta, la campaña es legítima y fue creada por personas cercanas a su hijo.

CRÉDITO: @aylinmujic



¿Para qué será el dinero recaudado?

La campaña fue impulsada por Rick Silver, amigo de Mauro Menéndez y compañero dentro de la comunidad de DJs de Los Ángeles.

Los recursos serán destinados a cubrir los gastos de repatriación del cuerpo o las cenizas desde Barbados hasta Miami, además de los servicios funerarios y las ceremonias para despedir al joven músico.

La meta inicial era de aproximadamente 22 mil 200 dólares, pero la respuesta de familiares, amigos y seguidores permitió superar rápidamente ese monto. Hasta ahora, la recaudación rebasa los 26 mil dólares, con más de 150 donaciones registradas.

CRÉDITO: @aylinmujic



Buscan despedir a Mauro Menéndez en Miami

Mauro Menéndez, conocido artísticamente como DJ MAAHEZ, falleció mientras se encontraba en Barbados. Debido a que residía en Miami junto a su padre, la familia inició los trámites para trasladar sus restos a esa ciudad.

Aylín Mujica viajó desde Bogotá, donde participaba en un reality, hasta Barbados para reconocer el cuerpo y comenzar las gestiones correspondientes.

La actriz explicó que el dinero permitirá cubrir el traslado y los servicios necesarios para darle una despedida digna a su hijo, mientras la familia enfrenta el proceso de duelo.