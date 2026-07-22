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Aylín Mujica aclara que no creó la colecta de GoFundMe, pero confirma que fue organizada por amigos de su hijo

por: José Lucas

La actriz Aylín Mujica confirmó que la campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos funerarios y la repatriación de su hijo Mauro Menéndez es auténtica. La iniciativa, organizada por amigos del joven DJ, busca apoyar a la familia tras su fallecimiento ocurrido el pasado 16 de julio en Barbados.

A través de un mensaje de audio enviado a la periodista Elisa Beristain, la actriz aclaró que, aunque ni ella ni el padre de Mauro, Osamu Menéndez, iniciaron la colecta, la campaña es legítima y fue creada por personas cercanas a su hijo.

CRÉDITO: @aylinmujic

¿Para qué será el dinero recaudado?

La campaña fue impulsada por Rick Silver, amigo de Mauro Menéndez y compañero dentro de la comunidad de DJs de Los Ángeles.

Los recursos serán destinados a cubrir los gastos de repatriación del cuerpo o las cenizas desde Barbados hasta Miami, además de los servicios funerarios y las ceremonias para despedir al joven músico.

La meta inicial era de aproximadamente 22 mil 200 dólares, pero la respuesta de familiares, amigos y seguidores permitió superar rápidamente ese monto. Hasta ahora, la recaudación rebasa los 26 mil dólares, con más de 150 donaciones registradas.

CRÉDITO: @aylinmujic

Buscan despedir a Mauro Menéndez en Miami

Mauro Menéndez, conocido artísticamente como DJ MAAHEZ, falleció mientras se encontraba en Barbados. Debido a que residía en Miami junto a su padre, la familia inició los trámites para trasladar sus restos a esa ciudad.

Aylín Mujica viajó desde Bogotá, donde participaba en un reality, hasta Barbados para reconocer el cuerpo y comenzar las gestiones correspondientes.

La actriz explicó que el dinero permitirá cubrir el traslado y los servicios necesarios para darle una despedida digna a su hijo, mientras la familia enfrenta el proceso de duelo.

CRÉDITO: @aylinmujic

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