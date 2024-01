¿Bad Bunny y Kendall Jenner regresaron? Aquí tenemos la prueba que lo podría demostrar

Al parecer su historia de amor aún no termina. Un video podría ser la prueba de que Kendall Jenner y Bad Bunny siguen juntos. No sabemos si como amigos o están intentando regresar, lo cierto es que la pareja celebró Año Nuevo junto con amigos.

La fotógrafa y directora dominicana y estadounidense Renell Medrano subió un video a sus historias de Instagram en el que se pueden apreciar los característicos fuegos artificiales que anuncian la llegada de un nuevo año. Hasta ahí todo bien y normal, sin embargo, a mitad del video se puede escuchar a alguien decir: “Feliz Año Nuevo”.

Bad Bunny has seemingly spent New Years with Kendall Jenner and friends. In a now deleted Instagram story fans say you can hear Benito’s voice wishing a Feliz Año 🎊🎆

pic.twitter.com/VVFr8mXJ3k

La voz, dicen, es la del cantante Bad Bunny, quien tiene un tono bastante peculiar y único. Kendall y Renell son muy buenas amigas y, se sabe, pasaron esta celebración juntas, por lo que la deducción es que la modelo y el cantante siguen en contacto. ¿Crees que estén intentando regresar?

La historia de un amor

Los vimos juntos por primera vez en Los Ángeles teniendo una cita doble con sus amigos Justin y Hailey Bieber. Después fueron varias las ocasiones en las que nos deleitaron con escenas muy románticas para después hacernos ver que la cosa era seria.

En muchas ocasiones Bad Bunny parecía más su guardaespaldas que su novio y tenían una cara de aburrimiento terrible, por lo que a nadie le sorprendió el truene de esta pareja que sólo duró 10 meses.

Recientemente el intérprete lanzó “No me quiero casar”, nuevo tema que es parte de su disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana; por su letra, muchos pensaron que era una indirecta para la modelo.

Muchos piensan que una supuesta idea de matrimonio pudo haber sido el detonante para que la pareja terminara. “Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar, je. Mi vida está cabrona, hey. Yo no me quiero casar”, se puede escuchar.