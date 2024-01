Belinda lanzará “tiradera”, al estilo Shakira, contra Nodal

Belinda borró todo de su Instagram, no dejó recuerdo alguno de su pasado. Sólo está la foto de su perfil, son sus ojos azules, aquellos que un día se tatuó su ex Nodal, ¿será acaso esto una señal?

El año pasado se anunciaba con bombo y platillo que la cantante mexicana, después de una década sin disquera, había firmado con Warner Music. «Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado está comprometido a tope. Belifans, esperen música muy pronto. Gracias por creer”, dijo, y el momento llegó.

“Cactus” será la primera canción que compartirá la intérprete de la mano de su nueva disquera. Llegará el 31 de enero y creemos que estará dedicada a Christian Nodal, su ex. La canción formará parte de un nuevo álbum que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Este año este es mi árbol de Navidad 🌵 pic.twitter.com/GoHhWGKJfo — Belinda (@belindapop) December 24, 2023

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar (de) los líos, los problemas”, dijo.

Las señales que encontramos

La primera es la fotografía de sus ojos; como ya te dijimos párrafos arriba, fue la inspiración para un tatuaje que se hizo Nodal cuando era novio de Belinda.

La segunda es que los cactus hacen clara referencia al género musical que canta Christian, además de que se dice que son sus plantas favoritas.

La tercera es que para la grabación del video musical de este tema utilizó un vestido rosa muy parecido al que tenía cuando Nodal le propuso matrimonio.

Y la cuarta también tiene que ver con el videoclip. En las imágenes filtradas se puede ver a Beli montada en un carro que es similar al que Nodal usó para la canción “Ya no somos ni seremos”, tema que se cree es una indirecta para la cantante.

¿Qué opinas? ¿Belinda no ha superado a Nodal?