El man bun de Brad Pitt es todo lo que los hombres de melena larga deben llevar para lucir irresistibles

Anoche, la edición 93 de los Premios de la Academia concluyeron la temporada de galardones de 2021. Aunque el evento se llevó a cabo en vivo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, no hubo público, sólo los nominados estaban sentados adentro. Después de un año lleno de discursos de aceptación vía Zoom, fue agradable ver a las estrellas sin estar al frente de sus computadoras para la entrega de premios.

Uno de los presentadores anoche fue Brad Pitt . Por supuesto, el actor de Once Upon a Time se veía espectacular con su esmoquin negro cuando subió al escenario para presentar el premio a la Mejor Actriz de Reparto: Youn Yuh-jung (Minari).

Pitt hace que 57 años se vean geniales, ya que usó su largo cabello rubio en un moño que descansaba en la nuca con algunos mechones que sobresalían en la parte delantera. Honestamente Pitt puede usar cualquier cosa y peinarse de cualquier manera y a la gente le encantará.

Fans alrededor del mundo no dudaron en comentar lo perfecto y guapo que lució el actor, publicando tuits como este: «Yo: No me gustan los bollos de hombres. ** Brad Pitt luce un moño de hombre en los # Oscar ** Yo:»

Me: I’m not into man buns.

**Brad Pitt sports a man bun at the #Oscars**

Me: pic.twitter.com/2pucA9oHLG — Dish Nation (@DishNation) April 26, 2021

Otra persona escribió: «Brad Pitt acaba de decir» eh, tíralo en una cola de caballo y llámalo bien «, es una vibra», con emojis de risa.

Brad Pitt just said “eh throw it in a ponytail and call it good” he is such a vibe 😂😂 pic.twitter.com/kg3JhrMQ8u — Simply Brad (@SimplyBradCom) April 26, 2021

Sin duda, el cabello dorado semi recogido de Brad es una inspiración para los hombres esta temporada.

Inject Brad Pitt and his lil man bun into my veins #Oscars pic.twitter.com/SPqXb51ZMG — Jamie Blynn (@jamieblynn) April 26, 2021

Además, su man bun no fue el único momento viral durante la aparición del actor de Once Upon a Time, durante su discurso de aceptación, Yuh-jung se desmayó por Pitt .

«Señor Pitt, encantada de conocerte por fin», dijo la mujer de 73 años. Cuando terminó, Yuh-jung lo agarró del codo y los dos compartieron un dulce momento entre bastidores.