Blair Waldorf y Seth Cohen, su love story más allá de la pantalla

“Hermosa, pero mala persona”, era lo que pensaba Adam Brody sobre su ahora esposa Leighton Meester cuando la conoció en un restaurante de Los Ángeles, California. Ambos actores son recordados por sus emblemáticos personajes de adolescentes: él por Seth Cohen, de The O.C., y ella por Blair Waldorf, de Gossip Girl. Actualmente son una de las parejas más envidiadas de todo Hollywood.

Después de que el productor Josh Schwartz los presentara en Canter’s Deli, los dos se encontraron en múltiples lugares, era como si el destino los quisiera ver juntos, pero fue hasta que les tocó trabajar en la cinta The Oranges, en 2011, que comprobaron que la atracción era mutua; sin embargo, él no estaba soltero. ¿Te ha pasado? Sabes que esa es la persona, pero los tiempos no ayudan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adam Brody (@ohadambrody)

Un año después, cuando ambos estaban solteros, por fin dejaron que el amor fluyera y de pensar que era caprichosa y envidiosa como Blair —y es que no lo culpemos, su actuación fue muy convincente— pasó a afirmar que era “una criatura celestial”.

“Descubrí que es literalmente como Juana de Arco, es la mejor y más fuerte persona que conozco. Es mi brújula moral y mi estrella”, comentó Brody a Anna Faris en su podcast. Y Leighton no se quedó atrás, ya que en una de sus publicaciones de Instagram lo llamó “héroe”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leighton Meester (@itsmeleighton)

Una vida fuera de las cámaras

La pareja es muy reservada en cuanto a su vida privada, hablan poco y publican menos. Incluso, su boda fue en secreto, en una playa de California en 2014. Ahora son padres de una niña y un niño.

En la serie Gossip Girl, después de todas las intrigas, las mentiras y la lucha por encontrar su lugar en el mundo, Blair Waldorf logra casarse con Chuck Bass y formar una hermosa familia, así que nos da gusto que Leighton también esté viviendo su propia historia de amor.