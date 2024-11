Burlas y memes en redes sociales, así fue la visita de Katy Perry a “Venga la Alegría”

La visita de Katy Perry a México está causado revuelo no sólo por el anuncio de su próxima gira The Lifetime Tour, que abarcará tres ciudades del país, sino por los incómodos momentos que vivió la cantante en el programa matutino Venga la Alegría.

La aparición de la cantante provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, con usuarios destacando la “incómoda” interacción de la estrella pop con el homenaje que los conductores le prepararon.

El evento inició con una alfombra roja y una bienvenida llena de entusiasmo en las instalaciones de TV Azteca. Perry, vestida de blanco y en medio del cálido recibimiento de sus seguidores, aprovechó el espacio para hablar sobre su gira en México, la cual comenzará el 25 de abril en la Arena Ciudad de México, continuará el 28 en la Arena Monterrey, y concluirá el 1 de mayo en la Arena Guadalajara.

En un video compartido por la propia cantante, expresó su emoción por regresar a los escenarios mexicanos, invitando a sus fans a no perderse el espectáculo.

Sin embargo, fue el homenaje que los conductores de Venga la Alegría le rindieron a la intérprete de “Firework” lo que robó la atención del público y generó una ola de comentarios en redes. Durante el programa, Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Luz Elena González y otros integrantes realizaron coreografías de éxitos de Perry como “Dark Horse” y “California Gurls”, recreando varios de sus icónicos looks.

Así reaccionó la gente ante la incomodidad de la cantante

La reacción de la cantante, entre risas y gestos de sorpresa, desató memes instantáneos y comentarios que señalaron su aparente incomodidad.

En plataformas como X (anteriormente Twitter), los usuarios no tardaron en hacer virales los momentos más inusuales de la visita. Los gestos de Perry eran testimonios de lo fatal que lo estaba pasando ante las dinámicas del programa.

Un usuario compartió: “Venga la Alegría siempre hace cosas bien vergonzosas con los artistas internacionales. Ya no los dejen invitar a nadie extranjero, por favor”; mientras que otros señalaron que el espectáculo parecía más un acto improvisado que un homenaje bien preparado.

El momento culminante llegó cuando uno de los presentadores le pidió a Perry que continuara en el programa para más actividades. Con una sonrisa incómoda y una expresión de sorpresa, ella respondió con un: “More?”, comentario que los internautas rápidamente transformaron en un meme.

La situación también incluyó un segmento con el comediante “El Capi” Pérez, en el que Katy participó en una divertida dinámica llamada “El Tren del Meme”, donde debía actuar situaciones cómicas.

Más adelante, incluso se le invitó a subir a un microbús en un intento por sumergirla en la cotidianidad mexicana, lo cual sumó otro peculiar momento de “cringe” según comentarios en redes.

En medio de la controversia, Ricardo Casares, uno de los conductores, publicó un video en el que mostraba a Perry aparentemente disfrutando de su tiempo en el programa, acompañando el post con la frase: “Aquí claramente se ve lo mal que la pasó! Jaja eres lo máximo”.

La respuesta de los usuarios fue unánime, criticando la insistencia del programa en mantener a la cantante bajo el foco incómodo de su celular.

Para algunos de sus seguidores mexicanos, el programa no manejó la visita con la seriedad que esperaban. “Una persona no puede fingir tanto tiempo lo que no es”, comentó un usuario en redes, mientras que otros consideraron que el homenaje fue una muestra de la conocida espontaneidad mexicana, aunque para una estrella de la talla de Katy Perry, tal vez no fue el recibimiento ideal.